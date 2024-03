Fran Maira confesó por qué terminó en urgencias

La exconcursante de Gran Hermano, Fran Maira, enfrentó una difícil situación de salud que la llevó a terminar en la sala de emergencias de una clínica en Santiago. A través de sus historias en Instagram, la joven compartió algunos detalles.

Durante este domingo, Fran Maira preocupó a sus seguidores tras compartir algunos registros desde la clínica. Al parecer la influencer tuvo que ser trasladada a la clínica por un complicado estado de salud.

¿Qué le pasó a Fran Miara?

La ex participante del relaity de CHV, decidió compartir con sus seguidores en Instagram detalles de lo ocurrido. Muchos se vieron preocupados al ver que se encontraba en la clínica.

«Hasta que a las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencias a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales», compartió Fran Maira en sus redes sociales.

Según consignó La Cuarta, el dolor se intensificó rápidamente, dejándola incapacitada para caminar, como lo mostró en un video donde aparece en una silla de ruedas.

Posteriormente, compartió una imagen desde una camilla, revelando que le encontraron un quiste en el ovario que estaba a punto de explotar, causando una hemorragia interna. Afortunadamente, la joven evitó una intervención quirúrgica de urgencia y solo necesitó reposo y observación médica.

«Moraleja: si sienten dolor en sus ovarios, vayan a hacerse exámenes específicos. Por suerte, la hemorragia no se me traspasó al estómago y solo necesito reposo y observación. Gracias a amigos y familia, estoy bien cuidada y ya mañana deberíamos estar de pie», compartió Fran Maira.

La experiencia fue descrita por Francisca como «horrible», confesando que nunca había sentido un dolor tan intenso en su vida. «se los comparto ya que mi 80% de seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos», comentó la e Gran Hermano Chile.

Finalmente, la joven compartió e registro para calmar a sus seguidores. Además, recalcó la importancia de estar alerta y realizar controles médicos específicos. «Yo 2 veces al año me hago los de sangre, pero hay que agregar los intraV y controles mamarios», finalizó.