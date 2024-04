La drástica decisión de participante de Tierra Brava: No compitió y abandonó el programa

En el último capítulo de Tierra Brava, se vivió una sorpresiva situación en el duelo de eliminación. Ya qué Daniela Aránguiz no quiso enfrentarse a Luis Mateucci en la competencia.

Es importante mencionar que antes de la prueba, la modelo realizó una lectura con su péndulo. Esto para saber si la elimiada sería Gabrieli o Chamo. La suerte estuvo de su lado al parecer, ya que el místico amuleto revelo que sería la brasileña.

Y no solo eso, ya que al preguntar por quién será el flamante ganador del encierro, la respuesta fue su novio, Luis Mateucci.

Asimismo, en la previa de su enfrentamiento, Karla Constant, animadora del programa, pregunto como se sentían al tener que eliminarse mutuamente.

Por su parte, Luis Mateucci dijo que «La verdad es que este reality fue diferente en mi vida porque marcó muchas cosas, desde un inicio arranque un reality solo, complicado, dificil. El ingreso de la Dani me marcó muchísimo, me cambió, me lo hizo todo mucho más fácil, más divertido».

Luego, fue consultado por su actuar en la competencia y si se dejaría perder, donde comentó que «A Daniela no le puedo fallar. Ya le fallé mucho».

A la hora de que Daniela Aránguiz contará sus sensaciones sobre el duelo, reveló una decisión que no dejo indiferente a nadie.

La decisión que dejo a Daniela Aránguiz fuera de Tierra Brava

La ex chica mekano confesó que fue una experiencia única estar en Tierra Brava, no obstante, tomó la decisión de no enfrentarse a su actual pareja.

«Hoy no voy a competir, no puedo competir con luis, él quiere que gane yo, y la única persona de nosotros dos que tiene posibilidades de ganar este reality es él y si él gana, el triunfo también será mío«, indicó la ex de Jorge Valdivia.

Antes esos dichos, el modelo argentino señaló: «Yo no iba a competir. Prefiero perder el reality antes de competir con ella».

Finalmente, Aránguiz tomo la decisión de abandonar el reality, poniendo toda su fe en que Luis Mateucci sea el gran ganador de Tierra Brava.