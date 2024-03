La profunda reflexión de Faloon Larraguibel en su regreso a la TV: «A una mujer golpeada…»

No cabe duda que una de las noticias más fuertes del último tiempo en el mundo del espectáculo es la detención de Jean Paul Pineda, el pasado 8 de marzo, por violencia intrafamiliar (VIF) en contra de su exesposa Faloon Larraguibel.

Tras esta lamentable situación, es que la comunicadora estaba alejada de su rol en la animación de ‘Sabores’, matinal de Zona Latina, para enfocarse en su salud mental. Pero el jueves recién pasado, Hugo Valencia adelantó que había tomado una decisión sobre su descanso.

«Faloon tiene una intención de volver muy pronto a trabajar. Muy pronto, más de lo que probablemente algunos podríamos haber sospechado. Me imagino que para ella estar acá, más allá de cumplir su rol como la profesional que es, es súper entendible que se tomase un tiempo, digamos, extenso o medianamente para poder sobrellevar esta situación», es parte de lo que mencionó.

Es en este contexto que, durante la mañana de este lunes 18 de marzo, Faloon Larraguibel sorprendió al aparecer en el programa del canal de cable, donde por primera vez se refirió a la agresión que vivió en medio de la noche.

Faloon Larraguibel rompió el silencio tras su agresión

«Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?», comenzó relatando la animadora.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «quiero aprovechar de agradecer todos los mensajes que me han enviado por las redes sociales. He sentido el cariño de la gente. Es sentir que no estás sola», agregando: «A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable».

Por último, aprovechó de enviar unas palabras a quienes están pasando por la misma situación. «Quiero enviarles mucha fuerza. En algún momento van a poder salir de ese círculo tan tormentoso en el que viven. Apóyense en la familia. Para mí, mis hijos fueron mis héroes. Mi hijo fue mi héroe».