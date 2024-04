El mea culpa de Raimundo Cerda tras polémica infidelidad a Alessia: «Esa no era la manera»

Este miércoles se confirmó que Raimundo Cerda es el nuevo participante en sumarse dentro de los próximos capítulos a ‘¿Ganar o Servir?’, luego de su paso por ‘Gran Hermano’, donde llamó la atención por varias polémicas.

Pero sin duda que la más recordada es la que protagonizó con Alessia Traverso, luego de que se filtrara un video en el que le es infiel con la ex chica reality Cass Zamorano.

Hay que recordar que los tortolitos comenzaron un romance al interior de ‘Gran Hermano’, el que retomaron tras la eliminación de Raimundo Cerda. Aunque esto duró tan solo unos días, pues apareció un registro en el que aparece besándose con otra mujer.

A raíz de esto, es que el agrónomo llegó al estudio del programa de CHV, donde explicó que su relación no tenía nombre, aunque «nos estábamos conociendo, iba todo bien, pero depende de ella lo que pase ahora, si ella va a querer seguir».

Por lo mismo que, ya pasados unos meses de la polémica, es que en la previa a su ingreso a ‘¿Ganar o Servir?’, es que se refirió a lo que vivió luego de conocerse la infidelidad a Alessia Traverso y su cuestionada disculpa a la joven.

Raimundo Cerda y su infidelidad a Alessia Traverso

Para comenzar, Raimundo admitió que «me tocó crecer por las cosas que me pasaron, pero quedé feliz con el proceso y al final somos lo que vamos viviendo, con errores y aciertos. Ahora viendo lo que me pasó con distancia, pienso que esa no era la manera de terminar una relación. No debió pasar así, pero ya está».

«Cuando fui a pedir disculpas públicas me expuse mucho, me tuvieron una hora y media hablando de un tema que realmente no tiene ningún tipo de relevancia, solo cahuín. Mi intención era ir a aclarar que yo no estaba en una relación con ella, que solo nos estábamos conociendo, que no había un compromiso», continuó.

Finalmente, indicó que «ahora pienso que de repente es mejor callarse no más, aceptar y no darle tanta propaganda al tema. Podría haberme ahorrado ir a defenderme».