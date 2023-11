Raimundo confirma infidelidad a Alessia en vivo: «Nos estábamos conociendo»

En las últimas horas, Raimundo Cerda se ha visto en el centro de la polémica, esto luego de que filtraran unas imágenes en las que aparece besando a otra mujer, a pesar de que sigue saliendo con Alessia Traverso fuera de Gran Hermano.

Resulta que durante la tarde de este lunes, La Hora publicó una serie de fotos, en las que aparece Rai junto a la ex chica reality Cass Zamorano, besándose al interior de un ascensor. Registros que corresponden al viernes pasado, tras su participación en el panel del programa de CHV.

Es en este contexto que, anoche, Raimundo llegó hasta el estudio de Gran Hermano, para hablar de las polémicas imágenes, horas después de compartir una historia de Instagram en la que hablaba brevemente de lo ocurrido.

Las disculpas de Raimundo en el estudio de Gran Hermano

Para comenzar, el chico reality le pidió disculpas a Alessia por esta situación, frente a los panelistas del programa. «Quería pedirle disculpas a la Alessia, por todo lo que puede estar pasando en este minuto. Disculpas a su familia. No es algo que me representa totalmente. Ya lo hablé con ella».

Tras esto, afirmó que su relación con la joven «no tenía nombre», pero que «nos estábamos conociendo, iba todo bien, pero depende de ella lo que pase ahora, si ella va a querer seguir». Junto con afirmar que de todas formas «Yo sí quiero intentar algo con ella. Voy a dejar que ella razone este tema, que ella vea».

«Encuentro que la situación va dirigida a ella, las disculpas van para ella, para nadie más. Todo queda en sus manos, ella me gusta, es muy tierna y de buen corazón. Ella no se merece esto, yo soy el culpable» continuó Raimundo.

Siguiendo por esta línea, el agrónomo relató que asistió a una fiesta electrónica, donde conoció a la chiquilla en cuestión al salir. «Fui del panel a la fiesta electrónica, después fuimos a otro lugar, y en ese momento la conocí. Después, fuimos en grupo a su departamento a dejarla y yo me fui».

«Ella se me acercó, me habló y pasó todo esto», aseguró Raimundo, ante la mirada de los panelistas de Gran Hermano, los que no creyeron en su versión y de inmediato comenzaron a lanzarse con todo en su contra.