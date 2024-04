Así fue el doloroso accidente de Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?: Debió ser atendida por paramédicos

Este lunes en la noche se estrenó el segundo capítulo de ¿Ganar o Servir?, donde se realizó la primera competencia por equipos, la que estuvo marcada por un complejo accidente de Oriana Marzoli que la llevó a detener la competencia.

A la hora de ponerle a los capitanes de cada equipo el brazalete que los distinguirá, los animadores consultaron por sus elecciones. «Un líder es el que puede unir al equipo y sacar lo mejor de cada uno», dijo Pangal Andrade tras ser nombrado capitán de ‘Soberanos’.

En tanto, el nombramiento de Coca Mendoza en ‘Resistencia’ incluyó una polémica cuando Luis Mateucci confesó que él quería ser el capitán. «Yo también dije que podía ser, pero creo que la experiencia, por no decir edad que él tiene, no la tiene nadie. Yo sumaré por mi parte hasta que me toque ser capitán otra vez», dijo maliciosamente el trasandino.

El complicado accidente de Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

La competencia consistió en liberar una catapulta que está sujetada por palos y transportarla por una fosa de agua, luego por un camino con estacas enterradas, y luego usarla para lanzar municiones hacia unas paletas para liberarlas.

Pese a esto, a los pocos segundos de iniciar, Oriana Marzoli se trabó el guante en la palanca de la catapulta, y gritó de dolor porque se le quedó el dedo enganchado.

A raíz de esto, la competencia debió detenerse, e ingresaron los paramédicos para revisar a la española, quien no paraba de gritar de dolor, aunque quedó sin secuelas. Una vez más calmada, insistió en regresar a la competencia, pese a los reparos de Pangal, y la sumaron en otra posición.

Ambos equipos estuvieron parejos durante la competencia, y al final todo se definió con la puntería al lanzar las municiones. Allí, tras un largo empate, la puntería de Pangal permitió que los ‘Soberanos’ se quedaran con el triunfo en la primera competencia por equipos del reality.

Con esto, y por elección de los integrantes del equipo ganador, Camila deberá atender a Fran, Luis Mateucci a Pangal, Blue Mary a Claudio Valdivia, Botota a Mariela, Gonzalo a Gala, Coca a Oriana y Cindy a Poeta.