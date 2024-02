«Me quieren meter detrás de las rejas»: Naya Fácil revela que reabrieron su causa judicial en Caldera

Este inicio de año para Naya Fácil ha sido un completo caos. Debemos recordar que la influencer, en apenas dos meses, ha pasado por múltiples momentos buenos y malos. Polémicas que le cuenta a sus queridos seguidores.

No debemos olvidar que tan solo entre enero y febrero fue llamada por Canal 13 para trabajar en un reality, fue asaltada dos veces y detenida por pelear en un local, dio apoyo solidario a los damnificados de los incendios forestales e incluso mencionó que estaba pensando tomar cierto rumbo en la política. No solo eso, ahora también es candidata para ser la Embajadora del Festival de Viña 2024.

De hecho, durante la jornada de ayer jueves, 22 de febrero, la chiquilla fue a entregar casas prefabricadas que, previamente había mencionado, regalaría a algunas familias víctimas de la tragedia. Fue en ese contexto, y tan solo un par de horas después, que Naya Fácil fue llamada por su abogada, quien le informó una fuerte noticia que podría cambiarle la vida.

¿Qué le pasó a Naya Fácil?

«Ya desayuné y almorcé con esta noticia», empezó a relatar la influencer. Posteriormente, tiro la bomba, informando que «Me abrieron la causa de Caldera».

Se debe recordar que la chiquilla fue llevada ante la justicia el año pasado. Esto debido a que durante el 2019, en la comuna de Caldera, grabo un video desnudándose en una iglesia. Ante lo cual fue imputada por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto.

Sin embargo, el juez a cargo del caso determinó que Naya quedara en libertad. Esto bajo la promesa de mantener una conducta intachable por un año.

«Ahora, como imputada, me quieren meter detrás de las rejas», afirmó con pesar a sus seguidores.

«Se supone que esa causa estaba lista, asistí a Tribunales, pero la reabrieron, no sé cómo hicieron eso», detalló Naya Fácil, preocupada por la situación. En la misma destacó que «la abogada me acaba de visar».

«Me quieren joder mi reinado a Viña», bromeó la chiquilla.

¿Cuál es la situación legal de Naya Fácil?

Fue la propia influencer quien explico en sus historias en qué estado se encontraba. De hecho, aclaró que «yo sé que estaba con una suspensión condicional».

«Tengo claro que a mí me dejaron un tiempo limitado de no meterme en ningún problema», afirmó. Posteriormente, explicó que ello era debido a que si «yo me metía en un problema, me reabrían la causa».

Sin embargo, Naya Fácil aseguró que aquella fecha ya había pasado, pues esta «era el 31 de diciembre del 2023. Por eso ese año no me metí en problemas». Entre risas confesó que incluso había guardado el aviso con una alarma.

«No salgo de una y ya estoy en otra, no es broma», afirmó la influencer.

«Caldera me reabrió la causa mágicamente cuando ya se había cerrado», cerró.