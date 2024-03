¿Se pelearon en un carrete?: Dani Castro se refiere al rumor que la vincula con Eva Gómez

Una nueva controversia afecta al mundo de la farándula nacional. En esta ocasión las que salieron al baile fueron Daniela Castro y Eva Gómez, quienes habrían protagonizado una dura pelea en medio de una fiesta.

Hace poco tiempo, Adriana Barrientos hizo una potente acusación en el programa televisivo Zona de Estrellas. En el espacio, se fue con todo en contra de la Dani, señalando que la exparticipante de Tierra Brava se agarró de las mechas con una de sus compañeras de encierro.

Posteriormente, reveló que la riña fue con Eva Gómez. Esto provocó todo un escándalo, y ya muchos comenzaron a especular la mala onda entre las dos mujeres.

¿Cómo surgió la polémica?

Cabe destacar, que este altercado se habría originado por una pelea entre la chef y su pareja de aquel entonces, Uriel Romero.

«Lo que me cuenta una persona que estaba en el local, que de repente la Eva le dice: por qué estás tratando así al Futuro, cuando él es tan buena persona, y dicen que de repente se agarran del pelo rubio la Eva Gómez y la Dani Castro», indicó la Leona.

Ante la supuesta credibilidad de esta historia, Barrientos dijo que «está corroborado por una fuente de la discoteque, y está corroborado por alguien que andaba en el grupo».

Sin embargo, la misma protagonista salió a referirse al tema.

¿Qué dijo Dani Castro?

Luego de que la polémica escalara, el medio de farándula Infama se contactó con la ganadora de MasterChef, quien afirmó que la controversia es totalmente mentira. Además, sostuvo que mantiene una muy buena relación con la comunicadora.

«Es mentira! No pasó nada! De hecho yo sigo hablando con Eva. Jaja no sé de dónde Adriana mete mechoneo! Me cae super, Eva! Y no tenemos ningún problema», respondió la exchica reality.