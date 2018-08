Paty Maldonado se refirió a la salida de Dani Castro de Mucho Gusto 9 agosto

Hace algunos días les contamos las razones por las que la chef Daniela Castro abandonó su trabajo en Mucho Gusto -revisa los detalles-. Y a sus palabras e iniciativa, se quiso referir Paty Maldonado, ex compañera de matinal de la chiquilla.

Resulta que entre todo lo que dijo la polola de Pascual, aseguró que Maldonado era una de las pocas que conocía su decisión y que de hecho, ella misma le había comentado que no entendía por qué no le habían sacado más provecho en el espacio.

Por eso al programa Intrusos, La Maldo reconoció querer mucho a Castro “Ella puede estar en cualquier matinal y si ella veía que no tenía proyección en el programa nuestro, entonces le dije ‘mija si ve que no está creciendo entonces tiene que volar’“. Agregando además que, “tiene treinta años solamente, así que puede caerse las veces que quiera, y es ella la que tenía que tomar la decisión de lo que iba o no a hacer”.