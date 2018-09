Dani Castro comparte video bailando y sus seguidores la hacen pebre 10 septiembre

Para nadie es un secreto que las redes sociales se prestan para la buena y mala onda, eso bien lo sabe Dani Castro, quien hace algunos días recibió varias críticas luego de publicar un inocente video en su cuenta de Instagram.

“Es viernes y mi cuerpo lo sabe”, escribió la ex panelista de Mega, donde se le puede ver moviéndose al ritmo de “Keke Do You Love Me” de Drake, canción que se hizo popular gracias al Kiki Challenge.

Sin embargo, en vez de recibir cosas positivas de sus seguidores, la gran mayoría la hizo pebre, diciéndole: “Deja de querer figurar”, “mejor quédate como chef”, “unas cazuelitas no te vendrían mal” o “pareces embarazada”, le escribieron los más pesados.

¡Buu!