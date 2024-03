Gissella Gallardo cuenta la firme sobre su participación en el reality de Canal 13

Recientemente, un rumor ha cobrado fuerza a raíz de la viralización de un spot publicitario del próximo reality de Canal 13. En este se hacía referencia a la participación de Gianella Gallardo en «¿Ganar o servir?».

En este comercial, se muestra a Naya Fácil y Coca Mendoza discutiendo sobre posibles participantes del programa. Haciendo referencia a la participación de Gala Caldirola, la cual fue anunciada oficialmente el pasado viernes.

El video fue compartido en la cuenta de Instagram de «¿Ganar o servir?», coincidiendo con el anuncio de la participación de la española en el reality. Sin embargo, surgió controversia cuando Gissella Gallardo fue mencionada en el mismo registro.

La periodista y ex participante de Top Chef, no tardó en expresar su descontento por la utilización de su nombre en la promoción del programa. Aprovechando de aclarar cuál es su postura ante su supuesto ingreso.

¿Qué dijo Gianella Gallardo?

A través de sus historias de Instagram, Gallardo aclaró toda la situación que la involucra a ella respecto al reality. La periodista, aclaró que si bien recibió una propuesta para participar y asistió a una reunión, decidió no formar parte.

“Primero que todo, yo quería decirles que me molesta un poco que se esté haciendo publicidad con mi nombre, o supuestamente mi nombre, para este nuevo reality”, señaló en sus historias de instagram.

“El tema es que yo sí tuve la propuesta, sí fui a la reunión con ellos, y al final decidí que no iba a entrar porque para mí la prioridad ante todo son mis hijos”, puntualizó Gissella Gallardo .

Además, señaló que el formato del programa no le resultaba conveniente. Haciendo énfasis en que no se veía a sí misma en el rol de participante que «sirve» en el reality.

“No me acomoda el formato. Yo tampoco creo ser un personaje que vaya a servir en ese reality, así que decidí no ingresar, por ende se abrieron cupos para otras personas. Quiero explicarles que yo no voy a entrar al reality”, aseveró Gissella Gallardo, según lo expuesto en el programa Que te lo digo.