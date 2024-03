¿Reconciliación? Pamela Díaz y Jhonatan Mujica tuvieron nuevo acercamiento en Tierra Brava

Uno de los momentos más polémicos de esta semana en Tierra Brava, es el mensaje sin filtro que le dedicó el hermano de Jhonatan Mujica a Pamela Díaz, en medio de una actividad que se realizó en el reality.

«Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas», lanzó el joven, lo que dejó más que molesta a La Fiera, en especial luego de que el modelo no la defendiera.

Es en este contexto que, ya pasados unos días, Pamela Díaz le confesó a Dani Castro que quedó molesta por lo que le dijo el hermano de Jhonatan. «El tema no es con su hermano, es que si un familiar dice algo feo, si él me quiere, que diga algo. A mí me dolió. No tenemos por dónde acercarnos. Ni una posibilidad».

«A mí se me cayó su caballerosidad», opinó Dani sobre el modelo.

La sincera conversación entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica en Tierra Brava

Un rato después, sin embargo, Pamela fue a hablar con Jhonatan por primera vez desde su regreso. «Tú me dijiste que te diera tu espacio, y está perfecto, se entiende así», le reclamó la animadora

«Yo te estoy buscando como una amiga, Pame. Intenté acercarme, y me sentí rechazado. Sé que mi hermano usó palabras desafortunadas. No quiero que quede esa imagen», se explicó el modelo.

«Me da lo mismo lo que tu hermano opine, pero me sentí muy pasada a llevar. Me podrías haber dicho algo, porque no fui tan c… contigo», indicó Pamela Díaz, agregando que si tomó distancia de él al regresar fue porque vio que a los días de que ella salió, Jhonatan se besó con Shirley.

Entonces el modelo le reprochó a Pamela que ella se besó muchas más veces con Fabio. «Yo cerré la boca, nunca besé a Fabio, en cambio tú le comiste la boca a la Shirley. No quiero quedar como h…, y soy más picota», reconoció Díaz.

«Yo te extraño caleta como amiga, eras una persona con la que podía hablar», le confesó entonces Jhonatan, y Pamela bajó sus defensas, coqueteándole de vuelta al modelo y pidiéndole un abrazo, porque «tenía frío».

A la mañana siguiente, Jhonatan le contó a Luis lo ocurrido. «Casi caigo otra vez con ella. Sigo sin entender algunas actitudes, pero le tengo mucho cariño y quiero arreglar las cosas con ella», confidenció sobre Pamela Díaz.

Justo después, La Fiera abrazó al modelo mientras Luis pasaba por delante. «Ya no entiendo más nada», comentó el argentino.