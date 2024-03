«No recuerdo si alcancé a…»: Miguelito rompe el silencio sobre el beso a Fran Undurraga

Tras el término de las grabaciones de Tierra Brava, no cabe duda que Miguelito fue de los participantes más cuestionados del reality.

Esto se debe a su actuar dentro del encierro, sobre todo con las actitudes que tenía con algunas de las participantes. En este contexto, uno de los hechos que causó más polémica fue el beso que le dio a Francisca Undurraga, generando gran controversia dentro y fuera de la casa.

Entre las personas que entregaron declaraciones está Botota Fox, quien lo calificó como un «viejo degenerado». Además, Ernesto Belloni señaló que «para mí el personaje (de niño) se murió hace tiempo».

¿Qué dijo Miguelito sobre la situación?

El peruano estuvo de invitado en el programa Todo va a estar bien de Vía X, donde se refirió al tema. En la entrevista partió diciendo que «somos amigos» hablando de Fran, además indicó que el beso fue con consentimiento de la modelo.

Sin embargo, primero se refirió sobre su paso por el reality, diciendo que en una eventual próxima oportunidad tratará de no realizar los mismos errores.

«Si vuelvo a un reality, por más que entre con una amiga, quizás no dormiría con ella, porque la gente se refleja en ti. Piensan que uno es como ellos», señaló.

«En mi casting dije que si alguna compañera se sentía incómoda con algo, me gustaría que me lo dijeran, para ofrecer disculpas. Yo le hubiera ofrecido disculpas a Fran», explicó.

«Con ella tenemos confianza. De hecho estuvimos en El Discípulo del Chef. Atrás, en el camarín, leseábamos con la Dani Aránguiz, tirábamos tallas», sostuvo.

En relación al beso que le dio a Fran, comentó que «yo no recuerdo si alcancé a tocarla, porque después ella se limpia (la boca). Me habría encantado que me hubiera dicho: ‘¿Por qué hiciste eso?'».

«La gente dijo que fue contra su voluntad. Sin consentimiento es cuando te dicen que no. Yo le dije: ‘¿Te molestó eso? ¿Qué pasó?'», cerró.