Pamela Díaz terminó furia tras pesado mensaje en Tierra Brava: «La situación me superó»

El capítulo de este lunes de Tierra Brava sin duda que estuvo marcado por una gran polémica que tuvo como protagonista a Pamela Díaz y ni más ni menos que al hermano de uno de sus ex amorcitos.

Resulta que en medio de una actividad, Jhonatan Mujica recibió mensajes de su hermano y mamá. El primero sorprendió al lanzar una dura crítica a La Fiera. «Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas», indicó Christian.

En tanto, la madre del modelo le preguntó a Pamela Díaz si lo que sintió por su hijo era auténtico.

Sobre estas declaraciones, Jhonatan Mujica señaló que «tal vez mi hermano no utilizó las mejores palabras, pero se refiere a que ambos hemos sufrido en relaciones, y que el modelaje no te da estabilidad en un país en particular, y eso complica las relaciones. Nunca fue su intención decir que Pamela fue un peso, él sabe que cuando me engancho con alguien soy capaz de dejar mi carrera de lado por esa persona».

«Al hermano no le voy a contestar. Pero a la mamá le mando un beso y le digo que lo que yo pasé con Jhonatan fue real, nadie me va a obligar a darle un beso a alguien, y no soy de demostrar mucho cariño. Para mí fue todo verdadero, y si nos alejamos, hay cosas que le van a molestar porque es la mamá, y jamás le voy a faltar el respeto», respondió finalmente La Fiera.

Pamela Díaz terminó indignada con el mensaje

Tras la actividad, los participantes volvieron a la casa, y Pamela Díaz confesó que le cayó pesado el mensaje del hermano de Jhonatan. «Este h… se me cruzó. Me jodió el ánimo. Yo soy pesada, hasta ayer (a Jhonatan) lo quería, hoy me importa una r… La situación me superó, yo lo bloqueo no más, no tengo nada que decirle», admitió.

Luego, Jhonatan le comentó a Botota que su hermano estuvo desubicado en sus declaraciones. «Mi hermano se mandó una… pero yo entiendo a lo que va», indicó, y explicó por qué no defendió a Pamela. «Ella se sintió pésimo, pero no puedo defender a alguien que ni me ha hablado. Si nuestra relación fuera como cuando ella se fue, sí, pero no sé qué está pasando. Ya me cansé de este juego, estoy chato. Estoy apagado».