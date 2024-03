¿Qué hizo Anitta con la Gaviota que le dieron en el Festival de Viña 2024?

No cabe duda que la participación de Anitta en el Festival de Viña 2024 se convirtió en una de las más comentadas del evento. Pues no solo se mandó un impactante show que se llevó todos los aplausos, sino que vivió un divertido chascarro.

Resulta que la chiquilla no sabía que en el certamen se entregan dos premios, así que pensó que tras recibir la Gaviota de Plata no había nada más, por lo que luego de terminar con su show partió al camarín y no le pudieron pasar la de oro.

Y a tan solo unos días del término del Festival de Viña, es que la propia Anitta sorprendió a sus fanáticos chilenos, luego de dar a conocer en redes sociales qué es lo que hizo con el preciado galardón que se pudo llevar con ella.

Esto pasó con la Gaviota de Plata de Anitta

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Bellakeo’ mostró cuál fue el destino del emblemático galardón chileno. Y según se puede apreciar en el registro, dejó el premio en una estantería junto al Video Music Award (VMA) que recibió en 2022 tras convertirse en la ganadora de la categoría Mejor Video Latino con ‘Envolver’.

La fotografía fue acompañada por la descripción: «Llegué. Yo y mi gaviota», demostrando lo mucho que le gustó.

Como te mencionamos, la chiquilla no sabía que eran dos gaviotas y cuando le explicaron que el público estaba pidiendo la otra, aseguró que «pensé que estaban celebrando», además de lanzar en tono de broma: «La gente me va a odiar» por su inesperada salida del escenario.

De todas formas, Anitta explicó que lo pasó excelente en el Festival de Viña. «Fue increíble, lo pasé super bien. Quiero volver ya, porque es un festival de energía increíble. La gente tiene la mejor energía».