Marcianeke vuelve con su ex Anaís Vilches y protagoniza discusión con Ignacia Michelson

Durante los últimos días generó gran sorpresa la reconciliación entre Marcianeke y Anaís Vilches, polola con la que el artista se encontraba cuando recién saltó a la fama y con quien vivió una turbulenta relación con varias idas y venidas.

Oficialmente, su relación terminó en 2022, pero en aquella ocasión lo hizo con polémica, pues hasta la mamá del intérprete de ‘Dímelo Ma’ arremetió con todo en contra de la chiquilla, mientras que él la acusó de agresiones y de planear un robo en su contra.

Y tras su quiebre, Marcianeke comenzó a salir ni más ni menos que con Ignacia Michelson, con quien estuvo por un buen tiempo. Es más, muchos de los fanáticos del cantante le atribuyeron el positivo cambio que mostró en aquella época.

Pero la parejita al final también optó por darle fin a su romance. Así que cuando le preguntaron a la influencer sobre el regreso de su ex con Anaís Vilches, esta no dudó en salir a responder sin filtro. «¿Todos bien en sus casas? ¿Quién puede avalar a una persona, que le rompió la cabeza a alguien?, le trató de robar dinero, o sea, no hay forma no hay manera de que yo pueda entender eso», escribió, según consigna La Cuarta.

¿Qué le respondió la polola de Marcianeke?

Frente a esto, es que la chiquilla no quedó nada contenta con el mensaje y arremetió con todo en contra de Ignacia Michelson. «JAJAJA, no sé por qué se mete tanto. Claramente está despechada porque a ella ni la toman en serio».

«¿Quién estaría con una persona que muestra los pechos en los eventos delante de los amigos de tu pareja y de la gente? Yo podré haber sido pendeja y loca pero jamás haría un show de sacarme la ropa delante de la gente para dejar en ridículo a mi pareja. Ella nunca lo respetó porque eso sí es dejar en ridículo, o sea, qué onda. ¿Todo bien en tu casa?», continuó.

Por otro lado, Anaís aprovechó de responder a las acusaciones de agresión y robo. «Ella habla de que yo le intente robar al Mati cuando claramente eso fue mentira, eso yo lo inventé y él y yo lo sabemos por eso nosotros volvimos hablar y aclaramos los malos entendidos».

«Si eso hubiera sido verdad él me hubiera demandado o algo pero nunca fue así, ella solo me quiere dejar mal está totalmente resentida y la gente se da cuenta yo ni la pesco ni me interesa ni hablar de ella» cerró Vilches.

Para cerrar, Ignacia Michelson respondió en su Instagram, señalando que «solo voy a decir pegarle a alguien creo que es menor a mostrar el cuerpo aquí en Chile solo pasa esto. El cuerpo es mío, si me pagan por hacer baile es mi trabajo, además tú también vendes contenido, no logro entender y para mí el respeto se basa en no comerme a los amigos! Para empezar ahí».