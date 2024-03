Faloon Larraguibel habló de los motivos de su renuncia a Zona Latina

En los últimos días, Faloon Larraguibel ha tenido que enfrentar difíciles momentos a nivel personal y profesional. Respecto a esto último la ex chica Yingo habló en su Instagram.

Recordemos que Faloon Larraguibel hizo oficial su renuncia al canal Zona Latina, luego de diez años siendo parte del canal. La conductora se despidió del equipo de «Sabores», el matinal que conducía junto a Hugo Valencia y Eloísa Venegas hasta este viernes.

A raíz de esto, cabe mencionar, que se ha especulado que la carrera de la ex chica Yingo podría tomar un nuevo rumbo. Ya se han esparcido fuertes rumores de su posible incorporación al nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?».

El mensaje de Faloon Larraguibel

En sus historias de Instagram, Faloon compartió un breve video donde explicó los motivos que la llevaron a retirarse de su casa televisiva. Reconoció que la decisión no fue fácil, pero expresó su deseo de comenzar nuevos desafíos y cerrar ciclos para crecer personal y profesionalmente.

«Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina después de diez años», comentó en primer lugar. «Les quiero contar que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho», señaló según lo publicado por Página 7.

«Sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos y cerrar ciclos«, confesó. «Debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente, da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje», recalcó.

«Obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón«, agregó. «Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma«, finalizó.