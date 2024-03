«Me importa una mie…» Nico Solabarrieta arremetió con todo contra Botota Fox en Tierra Brava

A pesar de que las grabaciones de Tierra Brava terminaron hace varios meses, en tiempo televisivo, el reality entró en su recta final, por lo que la convivencia entre los participantes está cada vez más tensa, pensando en que se vienen las últimas competencias.

Es en este contexto que en el adelanto del capítulo de este lunes, se mostró que Nico Solabarrieta se aburrió de Botota Fox y luego de una serie de pesadas bromas no dudó en encararla duramente.

Resulta que la transformista comenzó a hacer bromas sobre el exfutbolista e incluso decir que tiene más que una amistad con Jhonatan Mujica.

La respuesta sin filtro de Nico Solabarrieta en Tierra Brava

«No me hue… más, porque me voy a calentar. Una hue… es que yo respete a Jhonatan, porque lo quiero, porque lo considero un amigo», comenzó lanzando Nico Solabarrieta a Botota Fox. Frente a lo que la humorista le respondió que «nadie te está diciendo eso…», pero el retoño de Ivette Vergara no la dejó terminar y siguió arremetiendo sin filtro en su contra.

«No, sí me han hue… bastante, ya me estoy calentando con la hue…. Yo a este hue… lo quiero mucho, respeto su bisexualidad, pero a mí no me hue… más», comentó el chiquillo.

Por último, Nico Solabarrieta le dejó en claro a Botota Fox que a él le gusta una mujer, su actual polola Valentina ‘Guarén’ Torres, a quien conoció en Tierra Brava y que no tiene ningún atado con su sexualidad.

«A mí hay una mujer que me gusta en esta casa y no está acá. Se llama Guarén. No me gusta ni un hombre y me importa una mierda», señaló.

Siguiendo por esta línea, le mencionó que «Me puedo duchar con él hasta en pelota, le puedo dar un piquito al hue… y estoy tan seguro de mi sexualidad qué me importa una mierda».