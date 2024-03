«Te hago m… afuera»: La tensa discusión entre Daniela Aránguiz y Botota Fox en Tierra Brava

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, el que estuvo marcado por una nueva competencia de salvación, pero también por una fuerte pelea ni más ni menos que entre Daniela Aránguiz y Botota Fox, la que dejó la escoba.

Resulta que mientras la chiquilla hablaba con Chama, la transformista que estaba acostada al lado, intervino, y Daniela le contestó juguetonamente que estaban hablando de ella, porque sabe todo de su vida. «No tienes idea de mí. Te engañaron 20 años, ¿qué vas a creer acá adentro?», le lanzó Botota.

«Si hablas h… que son dolorosas para alguien, sé consciente», le recomendó Aránguiz. «No vengas acá a meter cizaña, te gusta armar ataditos y después hacer como que todo quedó en cloro», se burló Botota y la mandó a acostarse.

Daniela Aránguiz y Botota se dijeron de todo

Entonces Daniela perdió los estribos. «Ten cuidado afuera, en 5 segundos te hago m… afuera. Yo no le tengo miedo a la tele, me pagan más que a ti», reclamó, se sacó el micrófono y se quejó con Pamela Díaz y Luis Mateucci.

«Yo también soy su amiga, y he tenido ganas de decirle miles de h…, que es una maleducada y una ordinaria», dijo Pamela, y le aconsejó a Daniela Aránguiz que no se pelee. Luego fue a encarar a Botota. «Relájate, no te mandes comentarios así», le recomendó.

En tanto, Luis se molestó por los comentarios de Botota y consideró intervenir, pero no lo hizo. «Yo siempre le dije a la Daniela que no se meta con ella, o me iba a meter yo. Porque es hombre», comentó el argentino, pero reflexionó que «no vale ni la pena pelear».

Sin embargo, Daniela indicó que efectivamente esperaba que Luis interviniera. «Yo estoy acostumbrada a tener hombres a mi lado que me defiendan, sólo te voy a decir eso. Si estoy con los hombres de mi familia y un hombre me ataca, los hombres a mí me defienden», se quejó ella, y agregó que “cuando a mí me buscan, me sacan el demonio, y por algo soy conocida por lo que soy conocida”.

Como Botota se siguió riendo desde la cama, acusando a Daniela Aránguiz de violenta, Luis le gritó de vuelta: «¡Cállate estúpido! ¡Cerrá el pico!».

Al día siguiente, Pamela se quejó con el resto de la actitud de Botota. «Aquí la tengo. Yo le dije que bajara la voz y no quiso. Y hoy va a andar ‘Amiguito, yo sé que la cag…, perdón perdón amiguito’. Métetelo en la r… el ‘amiguito’», manifestó La Fiera sobre su amiga.