«Para ellos es imposible…»: Cristián Campos se refiere al distanciamiento con sus hijos tras querella en su contra

Luego de varias semanas en silencio, Cristián Campos habló de lo que ha vivido tras ser denunciado por abuso sexual. El actor mencionó cómo ha vivido el quiebre en la relación con sus hijos Pedro y Antonio, quienes apoyaron a Raffaela di Girolamo.

El actor expresó que el impacto a nivel personal y profesional ha sido fuerte. Señaló que en parte entiende que sus hijos reaccionan de esa manera, apuntando a una influencia social.

El quiebre de Cristián Campos y sus hijos

Cristián Campos relata que ha sido difícil la situación a nivel familiar, pues sus hijos han respaldado públicamente a Raffaela.

«Ellos me dicen lo que les ha contado Raffaella, sin dar detalles. Yo les pregunto “¿cómo?, ¿qué?”. Y ellos me dicen solamente: “Es que ella tiene los síntomas de una mujer abusada”. Yo no puedo decir nada ante eso, pues yo soy un actor de teleseries, yo no soy un especialista en el tema», aseguró.

«Ella, sin embargo, es especialista en el tema, ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Pero yo pienso ¿qué síntomas tengo yo de abusador? ¿Qué síntomas ven ellos de abusador en mí después de una vida juntos? Después de cien veraneos, campings, fiestas compartiendo con adolescentes, hijas de pololas, hijas de amigos, primas, sobrinas», cuestionó.

El distanciamiento para Cristián Campos fue lógico, señalando que comprende las presiones externas que enfrentan. El actor hizo énfasis en que existe una influencia generacional para que sus hijos apoyaran a Raffaela en el caso.

«Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador. Ellos no pueden, porque es demasiada la presión», aseguró en conversación con La Tercera.

«Pienso que es un apoyo más testimonial, más generacional, porque yo me pregunto si ellos saben o creen realmente que yo le puedo hacer daño a su hermana grande, ellos, como reacción lógica, deberían proteger a su hermana chica», puntualizó.

«Esa es la reacción lógica que se me ocurre. O sea, levantar la mano o llamar a mi mujer y decirle ´María José, ojo, que acabamos de descubrir que Cristián es abusador. Cuida a nuestra hermana´. Es lo lógico. Pero ellos no hacen eso. Ellos hacen todo lo contrario», acusó.