La cuestionada defensa de Rubén Gutiérrez tras acusaciones de abuso: «Llegó con otra intención»

No cabe duda que la polémica más grande que surgió en la primera versión de Gran Hermano Chile fue la expulsión de Rubén Gutiérrez.

Recordemos, que la salida del excarabinero se comunicó después que Scarlette Galvéz, más conocida como «Eskarcita», lo denunciara por tocarla sin su consentimiento. Este hecho ocurrió mientras dormían.

Cuando se dio a conocer esta situación, Gutiérrez fue blanco de críticas por los usuarios de redes sociales, ganándose el repudio por gran parte del país.

En este contexto, el exchico reality fue invitado al programa Maxstage, espacio conducido por Max Collao. En dicha instancia, el exuniformado se defendió de las críticas y afirmó que la creadora de contenido en el encierro «llegó con otra intención».

Además, comentó que en la noche donde sucedió la acusación, sintió que se le estaba insinuando.

La defensa de Rubén Gutiérrez

«Si llevamos pocos días conociéndonos… Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse», señaló.

De igual forma, indicó que durante la noche «le pedí permiso para abrazarla», aunque dijo que nunca se propasó.

«Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos», agregó.

Cabe señalar, que la producción del reality tiene un método para evitar este tipo de situaciones. Nos referimos a la voz que pregunta por el consentimiento de los involucrados, pero en este caso no intervino.

«Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones, con las chiquillas tuve respeto con todas, jamás las pasé a llevar ni las hice sentir incómodas», explicó Rubén.

Además, se refirió sobre Eskarcita, quien decidió no hacer la denuncia contra él. «Si no quiso, es por algo. Es más, se acercaron personas del programa pidiéndome disculpas», detalló.

Por último, el ex Gran Hermano se fue en picada contra la producción, en relación a las imágenes mostradas. «Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación», cerró.