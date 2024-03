«Mientes muy mal»: Máximo Menem es fuertemente criticado por los jueces de Top Chef VIP

El estelar de Chilevisión, Top Chef VIP, se encuentra a pocas semanas de terminar. Ante ello es que todos los participantes están dando lo mejor de sí mismos para que los platillos salgan excelentes.

Sin embargo, durante el capítulo de anoche del programa de cocina, Máximo Menem estuvo lejos de ser el favorito de los jueces. De hecho, fue fuertemente criticado por el jurado de chefs, quienes no solo juzgaron la comida, sino que también cierta actitud que les molestó del chiquillo.

Críticas al platillo de Máximo Menem

Según consignó Publimetro, Sergi Arola fue el primero de los jueces en probar el platillo del chiquillo. Quien enseguida criticó el ancho que tenía la masa de su pasta. Posteriormente, le ordenó degustar el platillo, a lo que el hijo de Cecilia Bolocco reaccionó positivo, porque para su gusto sí estaba delicioso. La reacción sacó carcajadas irónicas entre los miembros del jurado.

«¿Esta receta no es de tu madre, verdad?», cuestionó juguetón el chef. Ante la respuesta negativa, este le indicó «ves, porque no podía ser la misma persona hacer el mejor pie de limón que he probado en mi vida y este plato. Era imposible».

Posteriormente, el platillo paso a las manos de Fernanda Fuentes. Quien de inmediato expresó los problemas que presentaba la comida de Máximo Bolocco.

«No es la masa en sí, necesito que entiendas que esto no es un tortellini, es una especie de gyoza o bao. No sé qué hiciste», mencionó la jueza de Top Chef VIP.

Ante las palabras de la chef, el chiquillo se excusó con que su verdadera intención era hacer dumplings. En el mismo contexto, destacó que no tuvo suficiente tiempo para realizar bien la masa. Sin embargo, aquella declaración despertó la molestia del jurado, ya que previamente había descrito su platillo como otra cosa.

El fuerte reclamo de los jueces a Máximo Menem

«Hablando en serio, mientes muy mal», destacó Fernanda Fuentes. Posteriormente, le dijo que «nos has acostumbrado tanto al sabor que realmente tiene tu cocina que… ¿Esto qué es?».

En el mismo contexto, Sergi Arola comenzó a enumerar los errores que cometió el joven en la cocina. De hecho, este afirmó que «el relleno es horrible, es que está mal hecho, está arenoso, mal cocido, no tiene una base cremosa».

Por otro lado, Benjamín Nast tampoco fue misericordioso con el chiquillo. Quien, ante la actitud de los jueces, busco explicar que fallo en los tiempos.

«Perdón, me he esforzado mucho y he estudiado un montón. La masa no me resultó al principio», trato de explicar Máximo Bolocco, pero fue interrumpido por uno de los miembros del jurado.

«Da lo mismo, son excusas, excusas, excusas», sentenció Nast.