Así reaccionó Ivette Vergara a comentario de Pamela Díaz para Nico Solabarrieta

En el capítulo de este miércoles de Tierra Brava se vivió un especial momento protagonizado por Pamela Díaz y Nico Solabarrieta en medio de una actividad, el que incluso dejó coletazos en el exterior.

Pues resulta que Ivette Vergara no dudó en reaccionar a las palabras que le dedicó La Fiera a su retoño en el reality, el que ha estado siguiendo todos los días atentamente.

Todo pasó durante una dinámica de Matías Vega, en la que el chiquillo eligió a Pamela Díaz, a la que le tocó decirle «por qué es una mala influencia», frente a lo que comentó: «Podría ser porque tiene una personalidad tan fuerte y tiene más seguidores que gente real; y tiene su personalidad para imponerse y no hacer las cosas que ellos realmente piensan, sino que te sigan».

Frente a lo que la animadora le respondió: «Me parece bien, es su opinión».

Siguiendo por esta línea, no dudó en dar su réplica a Nico Solabarrieta. «Creo que cuando alguien es mala influencia, no se dice; pero creo que conocí a una persona que me parece transparente, con muy poca mala influencia… que eres muy respetuoso, no tengo nada malo que decirte; creo que eres correcto y real, y respetuoso».

«Eso para mí es un valor imposible de conocer en mucha gente que estamos en este reality; entonces me encanta la gente verdadera», continuó Pamela Díaz, agregando que «eres un bacán y no me importa lo que diga la gente» y «estás muy bien criado».

La respuesta de Ivette Vergara a Pamela Díaz

Y como era de esperar, Ivette Vergara estaba pegada a la tele viendo la participación de su retoño, por lo mismo que no dudó en compartir una historia a través de Instagram sobre el intercambio entre ambos.

«Cuando Pamela Díaz dice ‘estás muy bien criado’, yo…», escribió para acompañar una foto del momento, además de un emoji en el que aparece su caricatura abrazando un corazón, dejando claro que quedó más que feliz con las palabras de su compañera.