¡De impacto! Nicki Nicole rompe el silencio sobre su quiebre con Peso Pluma

No cabe duda que una de las polémicas más grandes del mundo de la música en las últimas semanas, es el quiebre entre Peso Pluma y Nicki Nicole, el que se dio a tan solo un día de San Valentín y que incluso tenía a terceros involucrados.

Hay que recordar que, el pasado 13 de febrero, comenzó a circular un video en el que aparecía el mexicano de lo más acaramelado en compañía de una influencer gringa, paseándose por un casino de Las Vegas tras la realización del último Super Bowl.

Por lo mismo que las redes sociales de inmediato buscaron las declaraciones de Nicki Nicole, quien no acompañó a su pareja a Estados Unidos, pues se encontraba de gira por Latinoamérica. Pero la chiquilla se mantuvo por varias horas en silencio, hasta que decidió hablar en una historia de Instagram.

«El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy», comenzó escribiendo la argentina.

Junto con agregar que «Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar».

Y desde ese momento que Nicki Nicole se mantuvo en completo silencio, lo que terminó recientemente, luego de que en una entrevista con Billboard, se refiriera por primera vez al repentino término de su relación con Peso Pluma.

Nicki Nicole y el quiebre con Peso Pluma

En primer lugar, la joven de 23 años aprovechó de agradecer «los mensajes que recibí de muchas mujeres», repletos de «apoyo y mucho cariño». Explicando que «es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno, ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil».

«Dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo'», motivo por el cual optó por subir la historia con sus palabras. «Yo canto lo que vivo y digo lo que siento, y si no fuera así, no estaría siendo yo al cien por ciento».