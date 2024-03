La drástica decisión de Canal 13 ante las violentas actitudes de Botota Fox contra Naya Fácil

Durante los días de festival, Naya Fácil y Botota Fox protagonizaron un polémico momento. Esto debido a que, en una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

Posteriormente, cuando la Embajadora del Festival de Viña se quejó en sus redes sociales sobre la incomodidad que sintió, la participante de Tierra Brava saltó violentamente en su contra. En dicha instancia le comentó «que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Durante los siguientes días la comediante se hizo la desentendida sobre el tema, y se disculpó públicamente. No obstante, ello no la salvo de las críticas en redes sociales y de las consecuencias de sus actos.

Según consignó La Cuarta, la periodista Paula Escobar reveló, a través del programa «Que te lo digo», que ambas chiquillas estaban invitadas a la última noche del Festival de Viña 2024. Sin embargo, tras las violentas actitudes de la transformista contra Naya Fácil, Canal 13 se vio en la obligación de tomar una radical decisión, la cual incluso podría afectar su futuro en el próximo reality.

La sanción del canal a Botota Fox

«Hoy día (viernes), la Naya Fácil, con Botota Fox, estaban invitadas a la Quinta Vergara», inicio explicando la panelista. Posteriormente, destacó que «estaban invitadas para promocionar el reality, las dos como rostros confirmados».

En ese mismo contexto, la periodista explicó que la producción le confirmó la presencia de ambas chiquillas. Se debe recordar que la comediante y la influencer son parte de los rostros oficiales del próximo estelar del canal, el cual reemplazará a Tierra Brava. Sin embargo, a la hora del show, solo se encontraba la Embajadora del Festival de Viña 2024.

«Luego, una hora después, me informan que bajaron a la Botota», reveló Escobar. Quien también detalló que aquella decisión era «a modo de castigo, porque todas las disculpas que dio después (…) obligada por Canal 13, no sirvieron para que no fuera bajada del Festival de Viña».

El futuro de Botota Fox en el nuevo reality

Posteriormente, la panelista de Que te lo digo, destacó que «más que exponerla a ella (Botota Fox), querían más proteger a Naya».

Del mismo modo, añadió que «me da la sensación de que estaban protegiendo a la Naya».

«Es que están protegiendo su reality y probablemente, sin ir más lejos, capaz que hasta la bajen del reality, puede ser», sentenció Paula Escobar.

Se debe destacar que las palabras de la chiquilla son solo una suposición, y que Canal 13 no ha mencionado nada sobre bajar a alguien de su próximo estelar.