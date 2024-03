Kike Morandé se sinceró en La Divina Comida sobre su romance con Cecilia Bolocco

Durante el capitulo más reciente de La Divina Comida, Kike Morandé entregó algunos detalles al recordar su breve romance con Cecilia Bolocco. Ambos tuvieron una relación en los días en que compartían pantalla en «Viva el Lunes».

En un momento del programa donde los invitados rememoran momentos de su vida a través de fotografías, Morandé reveló algunos detalles. Refiriéndose a la relación que dejó huella en su trayectoria profesional y personal.

¿Qué dijo Kike Morandé?

El momento ocurrió al revisar una imagen donde aparece junto a la ex Miss Universo y el comediante Álvaro Salas. Morandé expresó algunas reflexiones sobre aquella etapa de su vida.

«Gran foto…Te digo una cosa, una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos», comentó. «Me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos», confesó.

«Es muy buena persona, es una recontra buena tipa«, agregó el ex animador de ‘Morandé con compañía’.

Reconoció que, a pesar de las complicaciones, todos desempeñan roles importantes en el programa, y él siempre anticipó que, con la partida de Bolocco, el proyecto llegaría a su fin.

«Yo creo que los tres hicimos sin conocernos un programa increíble donde cada uno tenía su papel y yo siempre decía, el día en que se vaya la Cecilia se va acabar esto, y ella decía el día en te vayas tú, está hue* se acaba… y nadie supo quién era el importante al final», afirmó.

«Pero yo creo que cuando ya la Bolocco se iba a casa y se enamoró de Menem, ya era obvio que no seguía«, finalizó.