Ernesto Belloni se sincera sobre su despido de «Morandé con compañía»

El reconocido humorista será parte del primer capítulo de la décima temporada de La Divina Comida. Aquí contó la firme respecto a lo que vivió el día en que fue despedido de «Morandé con Compañía».

Este sábado se estrena una nueva temporada del exitoso programa nocturno de CHV. Del cual se han revelado sus primeros invitados, quienes serán Kike Morandé, Ernesto Belloni, Bárbara Hernández y Ángeles Araya.

Según adelantó Chilevisión, el comediante comentó algunos detalles de lo que sintió al momento de dejar el programa. Esto, durante una honesta conversación con el animador encargado de despedirlo del programa de Mega, Kike Morandé.

El despido de Ernesto Belloni de Morandé con Compañía

Según lo publicado por CHV, Ángeles Araya trajo de vuelta la declaración de Belloni en un pasado capítulo del programa. Aquí destacó que se sintió bastante dolido tras l despido de Kike Morandé luego de años siendo parte del programa de Mega.

La periodista destacó que hoy día mantienen una estrecha relación, a lo que Belloni respondió que nunca han peleado, aunque reconoció que experimentó mucho dolor cuando fue despedido por Kike.

«Yo lo sentí mucho, pero fue un mutuo acuerdo«, aseguró Ernesto Belloni. «El problema económico que estábamos pasando en el canal. No quedaba otra», fue parte de lo que dijo el comediante.

Por su parte Kike Morandé señaló que la amistad perdura, a pesar de que: «a mí me dolió igual que a él, pero lo conversamos».

«Fue sumamente triste, porque Ernesto era parte. Nosotros teníamos una casa donde todo pasaba dentro de la casa. Incluso éramos tantos que de repente hicimos un hoyo en la pared y arrendamos la casa al lado», complemento Morandé.

«Sería absurdo decir ‘¡qué bueno, me fui donde el Kike! ¡Qué alivio!’. No, y no era tanto por la plata, sino porque dejaba un equipo. Yo trabajaba con un equipo genial», cerró el humorista conocido como Che Copete.