Cony Capelli se sinceró respecto a las críticas que recibe por su pasado

Cony Capelli, ganadora de Gran Hermano, fue invitada al programa de Mauricio Pinilla, «Fuera de Área». Aquí compartió diversos aspectos de su vida conversando con el exfutbolista.

Al inicio de la entrevista, la bailarina reveló que se mudó a un nuevo departamento después de vivir varios meses con su manager, Suro Solar. Lo cual le beneficia muchísimo ya que puede finalmente vivir con su mascota, Bigote, el perro que adoptó en el reality.

Además, señaló que ahora que está en pareja, existe gran importancia de tener un espacio propio cuando su pareja viaja para poder estar a solas. Posterior a esto, Capelli abordó otros aspectos de su vida como las críticas que ha recibido tras su salida del encierro.

Cony Capelli y las críticas por su pasado

Capelli decidió hablar respecto a las críticas que ha enfrentado debido a su pasado de adicción a las drogas. Afirmó que ingresó al reality compartiendo su historia de adicciones de manera genuina, destacando tanto lo positivo como lo negativo de su vida.

La bailarina señaló que nunca pensó que esto le jugaría en contra y lamentó que la gente le recuerde algo que ya ha superado.

“Yo entré al reality contando mi historia, del tema de las adicciones. Y fue súper genuina con mi manera de ser, tanto con lo bueno y con lo malo. Yo nunca pensé que eso me iba a jugar tan en contra, como también me ha jugado ahora”, comentó a Mauricio Pinilla .

La joven explicó que durante el reality no afirmó ser adicta, sino que indicó que se había rehabilitado, destacando que la adicción es una enfermedad vinculada a experiencias de la infancia.

«Yo no dije en el reality ‘soy adicta’, sino que dije ‘me rehabilité, estoy rehabilitada’. Es una enfermedad», afrimó la bailarina.

«Viene ligado a cosas que no necesario tienen que ver contigo, sino que con cosas de tu infancia. Que no es netamente tu responsabilidad. Obviamente llega una etapa en tu vida en la que uno se tiene que hacer responsable de eso, como adulto (…) Pero no es algo que uno escoja”, explicó Cony Capelli en el programa de Mauricio Pinilla .

Constanza concluyó destacando que actualmente la sociedad es muy prejuciosa, enfatizando que lo más difícil de la rehabilitación no es dejar las drogas, sino superar la etiqueta de haber sido adicta.