Jurado de Top Chef VIP calificó de «inaceptable» el plato de reconocida participante

El programa de Chilevisión que ha estado en el foco de la industria televisiva este año es Top Chef VIP. En el espacio participan famosos, quienes se enfrentan a los más diversos retos y actividades culinarias. Esto lo realizan con el objetivo de probar sus habilidades en la cocina.

La edición entró en su recta final y cada vez quedan menos participantes. Por lo tanto, los jueces están más exigentes que nunca para buscar a la persona que tenga lo necesario para ganar el título de Top Chef, aunque los participantes se esmeran en entregar los mejores platos.

Sin embargo, en esta ocasión el jurado no quedó conforme con la preparación de una de las participantes.

Un plato «inaceptable» en Top Chef VIP

Nos referimos a la chef Fernanda Fuentes, quien no tuvo pelos en la lengua para criticar la preparación de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

La chilota tuvo que realizar un palto de pantrucas, al que apodó «Dedicado a la gente del mar», cosa que extrañó al jurado.

«Es que tiene espinacas, las que comía Popeye el marino», detalló Pincoya, entre las risas de los jueces.

Al momento que probaron las pantrucas, Fuentes criticó que la preparación contenía mucha grasa.

«Se me queda pegada en la cuchara», indicó, agregando que «con los maravillosos caldos que hemos probado de su mano, me parece inaceptable no encontrar buen sabor aquí».

La ex Gran Hermano quedó sorprendida con la devolución, pero en la entrevista comentó que «es verdad, le coloqué cualquier grasa a la cuestión. Era como un plato de pantrucas con grasa de lobo marino».

Pero no fue todo malo, ya que Luis Arola resaltó la verduras en el plato, en cambio Benjamín Nast señaló que «un poco fome».

«Tengo rabia, quería que encontraran bueno el merequetengue, pero dijeron que la pasta estaba al dente», cerró la exchica reality.