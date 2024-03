¡De no creer!: Periodista argentino se fue con todo contra el canal que lo echó por reclamar por su sueldo en vivo

El pasado martes 5 de marzo, en un noticiero argentino se vivió un momento que fue sumamente viral. Nos referimos a la situación que atravesó Tomás Munaretto, quien perdió el control en pleno despacho y se fue con todo contra el canal por sus condiciones laborales y su bajo sueldo.

En medio de la transmisión en vivo y en directo, el periodista de Crónica se enojó cuando desde el estudio le dijeron que le entregara dinero a una mujer que cantaba en la calle.

Tras la petición del conductor, Tomás estalló y exclamó: «Mándame la plata, porque 1.715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar. No me alcanza (…) Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social».

Sin embargo, el comunicador también se enojó con su colega que presentaba las noticias, e incluso le preguntó cuánto ganaba en pantalla.

La situación se volvió viral por todas las redes sociales, donde salieron varios usuarios con comentarios a favor del periodista argentino.

La despedida del periodista

Este momento generó gran conmoción y debate en redes. Tras ser despedido, Munarreto volvió a dar declaraciones, sin embargo comentó lo que muchos ya esperaban.

«Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal», señaló a través de su cuenta de Instagram, desde las afueras del canal.

Esto no quedó ahí, ya que el ex Crónica también comentó la amenaza que habría recibido. «Me dijo también la abogada Patricia Dubor que ella se va a encargar personalmente que no me contraten en ningún otro medio de comunicación», indicó.

En el video, el periodista argentino aprovechó de exponer las condiciones laborales que enfrentan los trabajadores del medio. «Adentro de este lugar (el canal) hay 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular», detalló.