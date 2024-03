Daniela Aránguiz realiza importante anuncio tras fuerte mensaje en contra de Jorge Valdivia y Maite Orsini

Daniela Aránguiz parece no querer guardarse nada respecto a su ex Jorge Valdivia y Maite Orsini. Esta mañana, un fuerte mensaje de la ex integrante de Mekano contra ambos se viralizó en las redes sociales. Ahora, Aránguiz ha anunciado un live donde parece que hablará sobre el tema.

Después de su separación, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz no han dejado la polémica atrás. A pesar de que ambos tienen nuevas parejas, la controversia sobre su ruptura y sus relaciones actuales siguen dando de que hablar.

Daniela Aránguiz anuncia live sin filtro

La ex Tierra Brava ha decidido hablar sin filtro, ya que durante la tarde de este domingo anunció que compartirá detalles con sus seguidores en Instagram. Confirmó que realizará una transmisión en vivo para aclarar algunas cosas.

«Hoy en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen. Ustedes me conocen y saben que hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué. He compartido mi vida, y este último tiempo más aún, así que hoy día en la noche les voy a explicar todo», señaló en el video.

«Quizás no entiendan por qué hago las cosas, hoy día se van a enterar todos porque me cansé. Una se aburre también po, chiquillas. No puedes hacer todo sola, ¿cierto? Así que les voy a explicar todo hoy día en la noche. Ustedes saben que de repente hay que hablar para que la gente reaccione», finalizó Daniela Aránguiz.

Recordemos, que esta mañana se viralizó un mensaje bastante fuerte de la ex del Mago. aquí expuso diferentes acusaciones que involucran a los hijos en común del ex matrimonio.

«Los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente», acusó.

«Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, fue parte de lo que dijo en su publicación.