Daniela Aránguiz realiza fuertes acusaciones en contra de Jorge Valdivia y Maite Orsini

El fin de semana pasado, las redes sociales estallaron con un nuevo episodio del conflicto entre Daniela Aránguiz y su ex pareja Jorge Valdivia. En esta ocasión, Daniela no se contuvo y lanzó fuertes críticas contra el ex jugador y su actual pareja, Maite Orsini.

La ex participante de «Tierra Brava» utilizó sus redes sociales como plataforma para expresar toda su furia hacia su ex y Maite Orsini, luego de observar cómo disfrutaban juntos su fin de semana. Aránguiz se refirió a Orsini con duras palabras y acusó a Valdivia de abandonar a sus hijos.

El descargo de Daniela Aránguiz

Al parecer, a Daniela Aránguiz no le agradaron las constantes publicaciones de Maite Orsini, lo que habría desencadenado su ira. La parlamentaria compartió en sus redes sociales su fin de semana junto a Jorge Valdivia, llamando la atención de los usuarios y diferentes medios.

En las historias de Orsini, se pudo ver a la pareja asistiendo a una clase de cocina vegana, lo que aparentemente molestó a Aránguiz. La serie de publicaciones mostraba a ambos con delantales de cocina, además de imágenes de Valdivia cocinando.

Ante esta situación, Daniela Aránguiz reaccionó rápidamente a través de Instagram, escribiendo un fuerte mensaje en contra de su ex marido y la diputada. Acusó a Valdivia de abandonar a sus hijos y criticó a Orsini por supuesto maltrato verbal hacia los niños.

«Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente», acusó.

«Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente«, afirmó Daniela Aránguiz.

«Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó la ex Mekano.

Aunque el mensaje fue eliminado poco después de su publicación, el portal malditafarandulaoficial logró obtener captura de pantalla y difundieron el contenido rápidamente.