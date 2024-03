¿Dejaría Zona Latina? Mario Velasco se sincera sobre la posibilidad de volver a TV abierta

Mario Velasco mantiene una sólida carrera como importante rostro de Zona Latina. Sin embargo, recientemente se refirió a la posibilidad de dejar “Zona de estrellas”.

Recordemos que el animador lleva alrededor de tres años siendo parte del programa de farándula. Asumiendo este rol principal acompañado de los panelistas Hugo Valencia, Claudia Schmidt, Adriana Barrientos y Manu González.

El desempeño de Velasco en pantalla ha destacado y el programa mantiene buena recepción de parte del público. Siendo uno de los pocos programas de espectáculos y farándula que se mantiene actualmente.

«El programa se ha ido sentando y se está transformando en un referente para muchos medios de espectáculos», fue parte de lo que dijo el ex chico Yingo en su entrevista con Pagina 7.

Según él, esto refleja un trabajo sólido y dedicado, subrayando la importancia de la investigación y el reporteo antes de difundir una noticia. Además, hizo hincapié en la relevancia de reconocer y valorar a todo el equipo que forma parte del programa, incluso aquellos que trabajan detrás.

¿Mario Velasco dejaría su rol en Zona de Estrellas?

El destacable desempeño que ha tenido en Zona Latina, ha llevado a algunos a preguntarse si lo dejaría por otra oportunidad. Siendo este uno de los temas que tocó en la reciente entrevista.

«El año pasado hubo una posibilidad de volver a la televisión abierta, no se concretó. La verdad es que estoy súper cómodo donde estoy, he aprendido muchísimo, me gusta la línea editorial del cable», comentó Mario Velasco.

A pesar de destacar su comodidad en su puesto actual, el ex chico Yingo, destaca no cerrarse a nuevas oportunidades. «Trabajé mucho tiempo en la televisión abierta, me parece interesante, pero también siempre de la mano de la propuesta que venga. No me cambiaría por una propuesta que no me convenza», señaló.

«Estoy muy cómodo donde estoy y estoy agradecido. Me siento parte importante del canal en el que estoy. He crecido junto al canal y creo que todo ese tipo de cosas se valora al tomar una decisión tan importante cómo cambiarse de trabajo», concluyó el animador de Zona de Estrellas.