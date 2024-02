¡Noticia de impacto! Filtran que tras «múltiples infidelidades» conocido rostro terminó su matrimonio de 10 años

Recientemente, se dio a conocer que uno de los periodistas más destacados de CHV estaría atravesando por un complicado momento personal, pues tras 10 años de matrimonio, estaría comenzando con los trámites de separación.

La cosa es que, Cecilia Gutiérrez, se encargó de filtrar la información. Y en el último capítulo de su podcast ‘Bombastic’, la periodista de farándula, aprovechó de contar nuevos detalles sobre el quiebre de esta pareja.

El polémico quiebre de conocido periodista de CHV

Asimismo, según confirmó la panelista de ‘Sígueme’, nada menos que Rafael Cavada, destacado periodista de CHV y su esposa, Fiorella Choca se encuentran en un delicado proceso de separación.

«Estuve reporteando el tema, conversé con gente muy cercana a la pareja, pero lamento decirte Manu (González, periodista que la acompañó en el espacio), el que nace chicharra, muere cantando», lanzó para comenzar.

Tras esto, Cecilia añadió algunos datos sobre la historia reciente de la pareja, como por ejemplo la decisión de Fiorella de irse a Uruguay con sus hijos.

«Ella vuelve, se da cuenta de este tema, pero decide continuar, marcando un punto de inflexión. Dice ‘acá lo doy todo, tratamos de solucionar esto y seguir adelante, dándolo todo en la relación’. Me cuentan que ella sintió que fue así, pero por parte de él, no. Las cosas no cambiaron, y ella empezó a hacer su duelo antes de la separación, hace tres años», continuó.

Asimismo, la panelista del programa Sígueme de TV+ indicó cuál fue el momento en que la uruguaya decidió separarse de Rafael Cavada.

«Fue en diciembre del año pasado, hace poquito. Le celebra el cumpleaños a él y dos semanas después, encuentra en su teléfono fotos de alto calibre enviadas por una chica. Ahí dice ‘esto se acaba'», lanzó.

Por su parte, recordemos que Rafael Cavada se encuentra casado desde el 2014 con Choca, y tienen tres hijos, Celeste, Filipp y Silvestre.