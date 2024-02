Le ocultó a su pareja que era dueña del departamento en el que vivían y todo terminó de forma sorpresiva

Las redes sociales han sido testigo de infidelidades y peleas de pareja. El día de hoy, te traemos una historia que compartieron en TikTok.

La protagonista es Marian Acosta, usuaria de la aplicación china que se volvió viral por compartir su historia junto a su pareja. El relato involucra a su novio, un departamento y un secreto muy bien guardado.

Cabe destacar, que Acosta recibe singulares historias y las comparte en su cuenta haciéndolas propias en un monólogo.

La tikoker encarnó el personaje de la seguidora que le envió la historia, y narró la anécdota en primera persona.

¿De qué trata la historia?

La mujer confesó que su padre le regaló un departamento después de graduarse. En él vivió sola, pero tras tres años de relación, le propuso a su novio vivir juntos. La joven le planteó compartir los gastos de alquiler mitad cada uno. Todo esto, manteniendo en secreto que ella era la dueña de la propiedad.

Ante esto, la usuaria mencionó que «mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento. Yo quería mucho a mi novio, pero la economía para mí es aparte de la relación».

Su pareja se enteró de la verdad al momento de abrir un cajón y encontrar la escritura del departamento a nombre de su novia.

«Me llamó al trabajo y me dijo de todo: sos una rata inmunda. La única rata acá sos vos, le contesté. ¿Qué te pensás, que vas a venir acá a vivir gratis?», comentó Acosta.

Tras esta discusión, el hombre le pidió un tiempo a la joven. A ella no le importó mucho y siguió mencionando que tenía la razón. Marian concluyó la historia mencionando que «recordá que esta historia no es mía y si tenés un chismecito me lo podés mandar por Instagram»

El video rápidamente se comenzó a viralizar por TikTok. Actualmente, cuenta con más de 800 mil reproducciones y 20 mil ´me gusta´.

Reacciones en redes sociales

La historia generó diversos comentarios, pero la gran mayoría señalando que la protagonista actuó de manera equivocada.

«Todo bien con dividir el 50% de los gastos, pero de ahí cobrarle un alquiler que no existe no da», «¿No era mejor decirle la verdad? Para tener una relación así me quedo sola», «Para mi esta bien cobrarle la renta, lo que no esta bien es ocultarle o mentirle respecto a lo alquilado», «Digamos que se puso de novia con el inquilino», «Perfecto que pague el 50% de todos los gastos. Pero cobrar alquiler en algo propio sin decirle no sé si da. Debió haberle dicho», son solo algunos de los comentarios de parte de los usuarios.