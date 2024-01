Cecilia Gutiérrez entrega detalles de la relación entre Maite Orsini y Jorge Valdivia

Llega una nueva edición de Bombastic, el podcast de la periodista Cecilia Gutiérrez. En esta edición, la comunicadora habló sobre diferentes temas y relaciones. Sin embargo, el tema central del capítulo fue el anuncio del pololeo entre Maite Orsini y Jorge Valdivia.

Recordemos que en la jornada de ayer, lunes 29 de enero, la diputada del distrito 9, se refirió a su relación amorosa, en entrevista junto a la revista Velvet. «Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él», confesó.

En el podcast, la comunicadora menciona que «ellos llevan más de un año, un año tres meses más o menos».

Además, menciona que la fecha para confirmar su relación no fue al azar. Y según Gutiérrez, Orsini elige febrero para ser portada de Velvet porque es el mes de los enamorados. Sin embargo, la conductora de Bombastic señala que si bien se anunció el noviazgo por primera vez, el Mago ya lo había mencionado escuetamente, entre broma y broma.

La molestia de Jorge Valdivia

Cecilia comenta que hace un par de días, Jorge se enojó con la prensa de farándula por las publicaciones que hacen. Ante esto, emite un comunicado en sus redes sociales. Y, específicamente lo hace porque un sitio publicó los mensajes de una persona diciendo que lo había visto en Bar Candelaria, un local muy conocido de la zona oriente, donde van muchos famosos.

Cecilia señala que los testigos vieron a Jorge «con su hermano, en plan soltero, mirando chicas, acercándose, hablando». Al ver la publicación se indigna y decide publicar una declaración pública en sus redes sociales.

El comunicado decía que: «Una vez más el portal Infama se mete en mi vida. Todo creado y manipulado por todos sabemos quien». Sobre esa persona, la periodista la tiene clara y dice que se refiere a Daniela Aránguiz, la ex del Mago.

«No necesito jotearme a nadie. Qué les importa a ustedes si tengo o no una relación, es la última vez que lo digo. Estoy enamorado y feliz, no necesito jotearme a nadie, no lo necesito porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado, estoy feliz», agrega en la declaración.

Este comunicado fue unos días antes de la portada en que Maite transparentó su relación. Además, según tiene entendido la comunicadora, se hicieron fotografías juntos para la revista. Es decir, que para ella es un gran paso mediático.

La importante decisión que tomaron

La periodista indica que anteriormente la relación ya había dado pasos importantes. Uno de ellos es cuando se fueron a vivir juntos el año pasado, donde él arrendó un departamento.

«Ellos comparten un departamento hace meses en la comuna de Las Condes. Un departamento que él arrendó, pero que fue súper supervisado por ella ese proceso. Me decían que incluso cuando él fue a ver el departamento estaba en videollamada con ella para mostrarle», detalla la comunicadora.

Sin embargo, Cecilia comenta que entre Jorge y Daniela hay una competencia de quién está más feliz. Recordemos que Aránguiz, en tiempo televisivo, se encuentra en el reality Tierra Brava, donde mantiene una relación con Luis Mateucci.

La conductora menciona que Luis le va a entregar un anillo a Daniela. Él arma toda una estrategia con la producción y le pide a la producción del reality que compren un anillo y que se lo descuenten del sueldo.

«Le pidió a la producción que compren un anillo para Daniela y monta todo un escenario que ellos tenían como un lugar favorito donde se juntaban a pololear, que era como en una pérgola de flores. Entonces, le escribe un papel y le dice ´te espero en la pérgola´. En esa noche, él no sé si le pide matrimonio, pero le entrega al anillo y le pide formalizar la relación. Ella lo acepta y están en eso», comenta Gutiérrez.

Además, fuera del reality se fueron a pasar las fiestas de fin de año a Brasil y se muestran muy felices en las historias que comparten. «Yo he tenido la posibilidad de hablar con la Daniela estos días y ella me dice que está feliz, que el reality fue como una especie de terapia, que pudo desconectarse de lo que estaba pasando afuera y desconectarse también mentalmente de todo su proceso con Jorge Valdivia», señala la conductora.

Bienes en conjunto

Según declara la periodista, están viendo el tema de la plata.

«Mago Valdivia durante su carrera hizo una fortuna, porque jugó muchos años, jugó en Dubai, que eso ya es para forrarse. Jugó en Brasil, en Chile fue parte de la selección. Entonces él amasó fortuna importante, pero cuando se casó con la Daniela, muy chicos ambos, decidió casarse con bienes en conjunto. Eso implica que cuando se separan es mitad y mitad», explica Cecilia.

«Entonces ahora están en eso, porque yo me imagino que él no quiere soltar la mitad de todo. Pero a ella sí le corresponde. Daniela contaba que ellos deben tener en total más de 20 propiedades alrededor del mundo. Departamentos en Brasil, departamentos en Dubai, casas en en Orlando y departamentos en Chile, que además los usan como inversión. Entonces dividir eso debe ser muy complicado», agrega.

«Jorge, obviamente la responsabiliza. Ella dice todos sabemos quién está detrás y cuál sería la persona en este momento que nosotros imaginamos que sería la que querría hacerle daño entre comillas a Jorge Valdivia. Para él es la Daniela, pues obviamente él asume que es ella la que está detrás de estas publicaciones, de estas páginas que lo culpan de ser infiel a Maite Orsini», concluye Cecilia Gutiérrez.