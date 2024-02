Las 5 canciones más románticas de Karol G para escuchar este 14 de febrero

Hoy, 14 de febrero, Karol G celebra por partida doble. Esto, ya que no solo es el día de los enamorados, sino que también está de cumpleaños. La cantante celebra un año más de vida, llegando a los 33.

Es por esto, que como Radio Corazón no quisimos quedarnos ajenos. Por ello, aprovechamos de relacionar esta fecha tan importante, mencionando sus cinco canciones más románticas para escuchar y dedicar este San Valentín.

La artista colombiana es muy versátil, realizando temas para cada ocasión. Sin embargo, no se puede esconder que la intérprete tiene en su corazón un espacio especial para el romanticismo.

A continuación, te dejamos el listado con las cinco canciones más románticas de Karol G:

Ocean

Comenzamos con Ocean, una de las canciones íconos dedicadas al amor que tiene la artista. En este tema deja todo su orgullo de lado y evidencia que todo su amor, grandeza y fortaleza es gracias a ese amado. Sin duda, este es un tema para dedicar a esa persona especial. Pero ojo, no a cualquiera.

Créeme

Esta canción es junto a su compatriota Maluma, donde expresan todo lo que sienten en Créeme. A través de sus versos, cuentan que es imposible estar alejado de esa persona y ambos están destinados a estar juntos.

Si Te Confieso

Esta es una de las primeras canciones de Karol G, y en Si Te Confieso no sabe si declararse a esa persona porque no quiere perder su amistad. Por lo tanto, esta es una canción perfecta para dedicar a ese amigo o amiga con quien quieres que sean algo más.

MI EX TENÍA RAZÓN

Pasamos a una etapa más actual de la cantante, donde deja de lado su pasada relación y le tira puras flores a su nuevo amor. «Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor», es uno de esos versos que no se cantan, sino que se gritan.

Tus Gafitas

Y, para finalizar, te dejamos Tus Gafitas, un tema en el que exterioriza todo su amor hacia un nuevo enamorado. La artista señala que no creía en el amor, pero por esa persona vuelve a creer.