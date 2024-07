Así puedes ver gratis el último concierto de la gira de Karol G este 23 de julio

A poco menos de un año del comienzo de su gira ‘Mañana Será Bonito’ en Las Vegas y con casi 60 conciertos. Este martes 23 de julio, Karol G le dará un cierre en España. Ni más ni menos que en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Pero la cosa no se queda ahí, pues la Bichota le quiere dar un regalo a todos sus fanáticos que ya la vieron o que no pudieron conseguir una entrada. Ya que decidió transmitir, de manera completamente gratuita y en vivo, el último concierto del tour.

Es por esto que, en tu Radio Corazón te contamos todos los detalles de dónde puedes ver el cierre de la gira Mañana Será Bonito de Karol G.

¿Cómo puedo ver gratis el último concierto de Karol G?

Según lo anunciado por la propia colombiana, su show será transmitido a través de su canal de YouTube. Mientras que, nuestros amigos de Los40, indican que está previsto para empezar a las 21:30 horas del país europeo.

Aunque en un principio se anunció que el show se emitiría en tiempo real, finalmente será en diferido. Por lo que en Chile, podremos verlo a las 18:00 horas.

«Empecé muchas veces este mensaje y sólo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro. Este álbum más que canciones, ha sido un viaje de superación, de ganas, de motivación y una curita para el alma«. Comienza diciendo Karol G vía Instagram.

«Este 23 de Julio, nuestro último concierto, lo transmitiremos a través de mi canal de YouTube, en tiempo real. Para que TODOS, en cualquier parte del mundo, puedan verlo y celebremos esto tan lindo que juntos construimos. Díganle a sus amigos, junten a sus familiares, que sepa todo el barrio, que cierren la cuadra… pero esta fiesta se celebra en familia y por todo lo alto!», agregó.