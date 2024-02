La potente reflexión de Young Cister previo a su show en el Festival de Viña 2024: «Mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto»

El esperado debut de Young Cister en el Festival de Viña 2024 llegará el próximo 29 de febrero, por lo que la ansiedad está más presente que nunca.

Bajo este punto, el cantante nacional tuvo su respectiva conferencia de prensa. Espacio en el que se mostró bastante tranquilo, aunque también dejó caer un momento lleno de emoción.

Una impactante reflexión

Durante su conversación, el cantante aprovechó para dejar caer una reflexión basada en su experiencia personal. Situación que dio como resultado un momento bastante llamativo.

«Si hay algo que los mueve o no los deja dormir, porque quieren hacerlo, ese es el camino que deben tomar», expresó en un inicio

En este punto, el cantante aprovechó para enviar un cariño a la gente de las poblaciones y haciendo un enfoque mayor en Quilicura. Comuna de la cual es oriundo y de donde dio inicio a su carrera musical.

«Sigan sus sueños. Para mí esto de verdad era imposible, era muy difícil», continuó.

Posteriormente agregó entre lágrimas: «Estoy emocionado, no es tristeza, es felicidad. Me siento muy emocionado de estar aquí, de esta gran oportunidad».

Finalmente, el cantante concluyó su mensaje de una impactante manera. «Que nadie les diga que no lo pueden hacer. Mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto, y aquí estamos, gracias a Dios».

La noche chilena del Festival de Viña 2024

La esperada presentación del «Xulito» en la Quinta Vergara tendrá lugar muy pronto.

Específicamente, podremos ver a Young Cister en el escenario el próximo 29 de febrero. Fecha en la cual buscará controlar al «mostruo» en la esperada jornada.

Sumado a él, tendremos la presencia de la banda nacional Los Bunkers, mientras que el humor estará encargado del experimentado Sergio Freire.