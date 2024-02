¡Tuvimos de todo! Estos son algunos de los memes que dejó la tercera noche del Festival de Viña 2024

Las noches festivaleras siguen dejando diariamente distintos momentos en la Quinta Vergara. Algo que ha ocurrido sin parar y que en la tercera jornada, se volvió a repetir.

Así pudimos verlo en las tres grandes presentaciones que tuvo el Festival de Viña 2024 ayer, donde diferentes artistas lograron encantar al «monstruo» de distintas maneras.

En un inicio, el conjunto mexicano Maná sacó sus mejores hitazos para hacer cantar al público presente. Esto, con su inigualable toque propio.

Posteriormente, fue turno del humor. En esta ocasión, el encargado de la difícil tarea fue Luis Slimming, quien dejó caer una rutina llena de buenos chistes que le permitió tener un debut soñado.

Finalmente, el grupo que cerró la noche de presentaciones, fue el reconocido conjunto ochentero Men at Work, quienes lograron finalizar la jornada con broche de oro, llevándose las gaviotas de plata y oro.

Así como en la Quinta llovieron los comentarios, en las redes sociales también llegaron las reacciones. Ya sea por las aplaudidas presentaciones musicales, o por aquellas que se encargaron de hacer reír al público.

Los primeros memes llegaron tras la hecho por Maná. Conjunto que no tardó en romperla sobre el escenario de la V región.

Posteriormente, estuvieron las reacciones sobre lo que presentó Luis Slimming. Humorista que no tuvo problemas para encantar y «domar al monstruo» del Festival de Viña 2024.

De hecho, a pesar de que estaba realizando su debut, el comediante se quedó con las gaviotas de plata y oro.

Finalmente, los últimos memes que se aparecieron, llegaron para la banda Men at Work, que con un impresionante show, lograron encantar a la gente presente en la Quinta.

VAMOS CTMMMM, YO CUANDO SUENE WHO CAN IT BE KNOW #FestivalVina2024 #MenAtWork pic.twitter.com/bPelSOCYYR

— Lu (@kokoatrelu) February 28, 2024