Festival de Viña 2024: ¿Cuánto vale la Gaviota de Plata que ganó Alejandro Sanz?

En esta primera noche del Festival de Viña 2024, Alejandro Sanz acaba de ganar las icónicas Gaviotas de Plata y de Oro. Los mayores reconocimientos del evento.

Se debe recordar que esta noche se está presentando el romántico cantante español y el artista urbano Manuel Turizo. No solo eso, en compañía de ambos, la encargada de las risas en la Quinta Vergara es Alison Mandel.

De hecho, y tras una hora de presentación continua, Alejandro Sanz fue premiado con los preciados galardones. Los cuales recibió con muchísimo cariño.

«Me dan mucha suerte y me inspiran», dijo emotivo el artista tras recibir el premio. Se debe destacar que esta es la quinta ocasión en la que el cantante sorprende al Monstruo.

¿Quiénes pueden recibir el galardón del Festival de Viña 2024?

No hay que olvidar que, este año, 12 artistas nacionales e internacionales lucharan por no ser comidos por la Quinta Vergara. Esto junto a 6 humoristas que buscaran el mismo objetivo, conseguir llevarse a su hogar las Gaviotas.

Algunos de los artistas que se presentaran son Los Bunkers, Young Cister, Maná, Men at Work, Miranda!, entre otros. Por otro lado, los elegidos para hacer reír a la Quinta Vergara son Alison Mandel, Javiera Contador, Sergio Freire, Álex Ortiz y Luis Miranda.

Tampoco debemos olvidar que, como cada año, el evento contara con la competencia internacional y folclórica.

¿Cuál es el valor de las Gaviotas en el Festival de Viña 2024?

Se debe recordar que a partir del año 2014, el Festival de Viña dejó de otorgar las icónicas Antorchas de plata y oro. Esto como una medida para evitar la entrega masiva de galardones.

Desde entonces, los artistas son reconocidos únicamente con la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro. Este último es el más prestigioso dentro del evento, y no todos los artistas que participan en la Quinta Vergara logran obtenerlo.

Sin embargo, el valor que le ha dado el Festival de Viña al premio no es lo único importante. Este anhelado galardón también tiene un alto precio económico.

De hecho, según consignó Radio Pudahuel, el valor del famoso galardón, ya sea de plata u oro, asciende a los $250.000. Esto debido a que está bañado en los materiales mencionados.