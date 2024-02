El dueño de los 27 millones rompe el silencio y se contacta con el recolector que devolvió el dinero 

El nombre de Belarmino Parra Álvarez ha sido mencionado a través de todos los medios de comunicación. Esto debido a que el joven de 31 años, y padre de 4 hijos, encontró un bolso con 27 millones de pesos en efectivo. El hallazgo fue hecho en plena calle y tras ser descubierto rápidamente fue entregado a las autoridades en su totalidad.

Se debe recordar que tras realizar la solidaria acción, el dueño del dinero no fue capaz de darle las gracias al recolector. De hecho, el propio Julio César Rodríguez criticó aquello en su programa de radio, pues no entendía la razón para no comunicarse con el amable chiquillo.

De hecho, en aquella instancia el conductor de televisión dijo que «no puedo creer que el dueño de los 27 millones no se haya querido comunicar contigo. Cómo tan poca generosidad».

Sin embargo, aquella frialdad por parte del propietario del bolso con plata cambió este fin de semana. Esto debido a que durante la jornada del 17 de febrero el hombre se contactó con el recolector de basura. Ello tras varios días desde que ocurrió el hecho.

¿Qué dijo el dueño del dinero?

Según consignó Publimetro, el dueño «se disculpó por no haberme hablado antes».

Posteriormente, añadió que la razón tras no comunicarse con él estaba sujeta a que «estaba esperando que se le pasara el shock del momento». No obstante, eso no es todo, ya que el hombre también «se comprometió a ayudarme».

«Estamos muy contentos y agradecidos, nos han felicitado mucho e incluso no he podido ir a recibir todo lo que nos han ofrecido», indicó.

«Más de setenta personas nos han hablado queriéndonos regalar cosas», confesó el recolector. Posteriormente, detalló que entre los obsequios había restaurantes ofreciendo «desayunos, comidas, cosas para mis hijos».

«Incluso han depositado a mi cuenta RUT queriendo ayudar al viaje de mi hijo, que se va el lunes a Perú a competir por su club de fútbol», cerró.