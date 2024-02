Kathy Orellana revela que se internó por problemas con adicciones: «Todos los días uno se siente tentado»

Tras la viralización de un particular video de Kathy Orellana bailando, durante la jornada del viernes, ex ‘Rojo, fama contra fama’, dio a conocer que está nuevamente internada y que tiene una adicción al alcohol.

«Tuve la necesidad de internarme porque llevaba más de la mitad de mi vida tomando demasiado alcohol», confesó en conversación con LUN la cantante.

Siguiendo por esta línea, Kathy Orellana agregó «todos los días uno se siente tentado porque esta es una enfermedad para toda la vida. No puedo decir que gracias a la rehabilitación nunca más me van a dar ganas de tomar o de consumir. Eso no va a suceder, acá me enseñan mecanismos para controlar esa ansiedad, canalizar la energía de una mejor manera».

Kathy Orellana confiesa su dolor más grande

Por otro lado, Katherine también habló sobre el dolor de no poder ver a su hijo, quien está a cargo de su madre y que tiene 11 años: «Lo más difícil es estar lejos de él. Mientras tanto está con mi hermana y una prima pero gracias a Dios tengo un hijo tan maduro que está súper contento porque recuperó a su mamita», relató.

Además, sobre los cuestionamientos por la faceta que mostró, de cantante urbana y osada, aclaró que: «Me quería sentir sexy, sensual. Después que lo subí, dije ‘van a pensar que estoy de nuevo en problemas’, pero como en el centro trabajamos la seguridad y no estaba en nada malo, lo dejé nomás».

Para cerrar, Kathy Orellana decidió borrar el contenido debido a que «era fomentar un tema que no era real».