Claudia Conserva dedica tierna publicación a Pollo Valdivia en este Día del amor

La querida presentadora de televisión, Claudia Conserva, sorprendió a las redes sociales durante este día del amor. Esto tras dejarle un romántico mensaje a su compañero de vida, el Pollo Valdivia, con quien tiene una relación desde hace más de 30 años.

La actriz en múltiples ocasiones ha demostrado que tiene una gran confianza con sus seguidores en Instagram. De hecho, este lunes lo demostró cuando les confesó que se había hecho un nuevo cambio de look. La conductora optó por cambiar su tono de cabello por uno más osado y rebelde. Lo cual generó sorpresa y elogios entre quienes la siguen.

Sin embargo, hoy opto por sorprender a sus fanáticos con una amorosa publicación, perfecta para este 14 de febrero, el día predilecto para el amor y ser cursi con quienes amamos. Como se mencionó previamente, esta publicación es dirigida a su amado esposo, con quien mantiene una relación desde la década de los 90s.

El tierno y enamorado mensaje de Claudia Conserva a Pollo Valdivia

«Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor», empezó a narrar la enamorada. Posteriormente, añadió con cariño «tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo».

«Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse», destacó con dulzura.

«Tú me das amor, me das amor», confesó con cariño la presentadora. En la misma no se aguantó de decirle a su pareja «te amo @pollolibre66 (Pollo Valdivia) “Sos lo Más”»

Sin embargo, de manera juguetona, Claudia Conserva cerró diciendo que «además, estás TAN lindo, cada día más mino».

Esta no sería la primera vez que se dedican tiernos mensajes a través de sus redes sociales. Debemos recordar que para el cumpleaños de su enamorado, en julio del año pasado, la actriz le dedicó una hermosa publicación. En esta le decía «que suerte la mía de conocerte hace 33 años (…) Quiero estar siempre contigo, eres tremendo hombre».