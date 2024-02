Nico Solabarrieta se quiebra al enterarse de la reconciliación de sus padres en Tierra Brava

En el más reciente capítulo de Tierra Brava, se vivió una especial dinámica con los participantes, la que dejó entre lágrimas a Nico Solabarrieta y que tiene directa relación con sus famosos padres.

Resulta que Sergio Lagos, animador del reality, tuvo a los famosillos enfrentándose a frases que han dicho en el pasado a los medios.

La emoción de Nico Solabarrieta al saber de sus padres

Es en este contexto que, a Nico Solabarrieta lo sorprendieron mostrándole la frase de portada de un diario nacional sobre la reconciliación entre sus padres, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta. El joven, visiblemente emocionado, dijo «se me cerró la garganta», y contó acerca de las dificultades que sus padres han tenido.

«Hay cosas que son muy personales, que vienen pasando desde hace mucho tiempo, mi viejo lo ha dicho en televisión. Siempre los voy a querer y a respetar, pero los problemas de pareja que tengan son cosas de ellos, siempre me he tratado de mantener al margen, apoyándolos a ambos. Es lindo leerlo y saber que están bien, pero sinceramente no quiero hablar del tema», dijo el influencer al interior del reality.

Una vez terminada la actividad, todos consolaron al joven, y este le contó a Guarén que, por ser hijo de rostros televisivos, siempre ha tenido que lidiar con el escrutinio público. «Ellos siempre han sido súper cuidadosos conmigo y mis hermanos, pero nunca vamos a dejar de ser hijos de personajes públicos. Entonces hay que acostumbrarse a leer h…, que te digan h…, que te pregunten h…, desde que tengo uso de razón», le indicó.