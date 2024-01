¿Quién es Nicolás Solabarrieta, el farandulero hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara?

Desde dedicarse al fútbol profesional, pasar por la moda deportiva y terminar en un reality, son solo algunos de los pasajes de la vida de Nicolás Solabarrieta. El hijo de los periodistas Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara es una de las personas que está en la palestra en el mundo del espectáculo.

Cabe destacar, que los padres del Nico mantienen una relación hace más de 25 años. Tras su matrimonio celebrado el 2001, nacieron sus tres hijos, Nicolás, Maite e Iñaki. El mayor de los hermanos nació en 1996, y desde niño su pasión por el fútbol fue notable.

Nicolás Solabarrieta y su inicio en el fútbol

Nicolás, quien actualmente tiene 27 años de edad, fue jugador de fútbol profesional desde el año 2016, mostrando sus primeros destellos en el Long Island, de la cuarta división de Estados Unidos.

Tras esto, el joven pasó por distintos clubes como el Reading United, Palestino, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin y antes de su retiro firmó por un cuadro de la SERIE D del fútbol italiano, el Seravezza Pozzi Calcio.

Tristemente, Nicolás, hasta abril de 2022, tuvo un total de 48 partidos oficiales, donde marcó solamente en tres ocasiones, teniendo un promedio goleador de 0.06 gol por partido.

Después, de no dar el gran salto ni establecerse en el deporte de sus sueños, en septiembre de 2023, decidió retirarse del fútbol profesional. Según mencionó a Canal 13, «El fútbol ya no fue para mi, lo intenté por varios años y no resultó». De esta forma, destacó haberse sentido estancado en su carrera. «Creo que a la edad que tengo, estaba estancado, por lo que había que buscar nuevos rumbos y en eso estoy ahora».

Su paso por Tierra Brava

El exfutbolista que habla cuatro idiomas, pasó del deporte a la moda. Esto, ya que creó una marca de ropa y distintos emprendimientos relacionados. Según consigna a Pudahuel, «La moda siempre me ha gustado, ahora, es la pasión que va a llenar el vacío que me dejó el fútbol. Mi manera de vestir es una forma de expresarme, es una expresión diaria. Estoy haciendo una transición a este nuevo mundo, el de la moda y el modelaje».

Sin embargo, a pesar de comentar en reiteradas ocasiones que no le gusta tanto la televisión, como a sus padres, Solabarrieta ingresó al reality Tierra Brava, luego de ser contactado por el espacio de telerrealidad de Canal 13.

Nicolás no ha pasado desapercibido en el programa, y ha sido blanco, tanto de críticas como de elogios. Actualmente, mantiene una relación junto a Valentina Torres, más conocida como La Guarén, a quien conoció en el reality.

Junto a su pareja se han dejado ver en diferentes eventos y locales nocturnos, llevando una vida muy de influencers. Ambos son muy activo en redes sociales, en Instagram, Torres acumula 279 mil seguidores, mientras que a Nicolás 372 mil cuentas lo siguen.

Según han mencionado los jóvenes, no son pololos, pero prontamente lo serán, dejando ver que van paso a paso en su relación.