Dejó a todos sin palabras: Esta es la íntima confesión de Julio César Rodríguez

La mañana de este jueves 11 de enero se vivió un particular momento durante los primeros minutos del Contigo en la Mañana y que protagonizó ni más ni menos que Julio César Rodríguez, el que dejó a todos sus colegas sin palabras.

Tanto así que incluso su compañera de animación, Monserrat Álvarez detuvo la pauta del programa para darle un golpe en el hombro. «¿Por qué me retan?», replicó el conductor del espacio matutino de Chilevisión.

Eso si, se debe destacar que todo comenzó cuando Julio César Rodríguez fue recibido al comienzo del programa con varios halagos por su look, especialmente su camisa, de parte de sus dos compañeros, Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

«Yo me siento cómodo con todo, Roberto. Con una camisa clara, con una camisa oscura, soy un verdadero títere del vestuario. El vestuario hace lo que quiere conmigo», lanzó de entrada JC Rodríguez.

Sin embargo, fue ese el momento en que el comunicador fue sorprendido por una pregunta sin filtro de Monse, quien le lanzó: «¿Te depilai?».

Y es a raíz de esta consulta sin pelos en la lengua, es que Julio César Rodríguez impactó con su confesión.

Julio César Rodríguez deja la escoba con su osada confesión

En este sentido, el animador de CHV descolocó a los televidentes y ejecutivos de CHV, tras confesar que incluso se realiza «blanqueamiento anal».

«Me hago la depilación láser en las partes íntimas. Me hice el triángulo azteca en las partes íntimas y aunque genere polémica, lo voy a decir igual… también me hago el blanqueamiento anal», explicó el rostro de CHV.

«Estábamos súper bien, teníamos un humor blanco para esta hora de la mañana», replicó de inmediato una sorprendida Monserrat Álvarez.

De inmediato, JC Rodríguez no se frenó y confirmó que no se trataba de una broma: «Pero si no es humor. ¿Cuál es el problema? Ustedes me estaban preguntando».

Fue en ese momento, que ante la inédita confesión del animador, sus compañeros buscaron terminar con la particular conversación. «Cerremos el tema. Te pasaste», manifestó Roberto.

Finalmente, Monserrat comentó: «No sé cómo salir de esta situación».