¿Naya Fácil en Tierra Brava?: La influencer revela que está en negociaciones con Canal 13

La reconocida influencer chilena, Naya Fácil, nunca le ha ocultado nada a sus seguidores, y por supuesto que esta ocasión no fue la excepción. Pues durante los últimos días fue soltando múltiples secretillos que se tenía guardados sobre su futuro como celebridad. Sin embargo, y como es de costumbre en ella, lo reveló a través de sus historias de Instagram.

No obstante, el medio farandulero, Infama, no permitió que el chisme se perdiera y subió un recopilado con todos los detalles.

«Me contactaron recién de un canal televisivo», empezó a relatar la chiquilla.

«Estar en la tele que es algo que siempre he dicho que no, pero acepté una reunión. Es que estoy en una onda de ‘quizás’», confesó.

Las dudas de Naya Fácil sobre trabajar en televisión

Posteriormente, la farandulera también reveló: «No lo sé chiquillos, pa’ mí la tele es un campo muy distinto a las redes sociales». Esto ante sus dudas e inquietudes sobre trabajar en la televisión. Además de lo que ello significa para ella como creadora de contenido en redes sociales.

«No sé si mis ‘facilines’ estén de acuerdo en que yo cambie, y que esté, quizás, más en televisión y no en mi Instagram», añadió.

En ese mismo contexto, le recordó a sus seguidores que siempre le han hecho ofertas desde la televisión. Sin embargo, estás en su mayoría eran para entrevistas y reportajes del área de entretención.

Entre risas añadió que «igual me da nervios porque yo me voy a la tele y salgo funa’. A mi igual me gusta que me quieran, más que salir funa’ y odiada». Luego de un instante cortó el video, pues filtro un detalle gigantesco sobre porque la habían contactado.

¿Qué dijo sobre las negociaciones?

Naya Fácil a través de sus historias mostró hasta su ida al auto hacia el canal de televisión. Fue entonces que se reveló que la negociación era para participar en un reality de Canal 13.

«Ahora esta carita se negocia», bromeó instantes antes de entrar a la reunión. Una vez que salió de esta, dijo que «su boca estaba en silencio y que no podía decir nada».

Sin embargo, y para calmar a sus eufóricos seguidores que esperaban una actualización del chisme, la artista menciono que «lo único que le puedo decir es que me fue bien».