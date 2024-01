Pidió comida por delivery y le encargó al repartidor desubicada solicitud

Cada año es más común solicitar productos y comida a través de las aplicaciones de delivery. Esto ha traído consigo comodidad para las usuarios y nuevas ofertas laborales. Sin embargo, también han sucedido anécdotas y experiencias particulares en su desarrollo.

Recientemente, un cliente de una reconocida cadena de comida rápida de España causó gran controversia al agregar una peculiar solicitud en el apartado de observaciones de su pedido.

En vez de solo añadir preferencias sobre su comida, el usuario escribió: «Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos». Este comentario generó el repudio de los usuarios en las redes sociales.

Reacciones en redes sociales

La cuenta de X (reconocida anteriormente como Twitter), de CGT Riders, se dedica a visibilizar los conflictos que tienen los trabajadores de plataformas digitales de España. En esta línea, compartió la particular solicitud, comentando: «Exigencias de un cliente. Los repartidores tenemos que lidiar cada día con elementos como este».

La publicación rápidamente se viralizó, alcanzando más de 870 mil reproducciones, recibiendo 4.000 «me gusta» y todo tipo de comentarios de los usuarios.

Los comentarios son todos en la misma dirección, destacando la falta de consideración del cliente. Algunos usuarios expresaron asombro y rechazo, mencionando que «hay que tener poca vergüenza» al imponer condiciones extras al servicio de delivery. Por otro lado, otras observaciones, más sarcásticas, iban ligadas a la esperanza de que el repartidor no haya cumplido con la insólita petición.

«Yo subo en el ascensor, le doy su comida; acto seguido procedo a esparcir la bolsa de basura por el ascensor y me voy», «No sabía que los repartidores bajaban la basura. Cuántas oportunidades me he perdido por tener respeto hacia las personas y su trabajo», «Espero que haya subido por el ascensor y esparcido la basura por el edificio», son solo algunos de los comentarios en la red social.