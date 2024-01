Rubén Gutiérrez lanza dura «amenaza» contra Chilevisión: «Me quitaron la oportunidad de defenderme»

Como te hemos mencionado anteriormente, la expulsión de Rubén Gutiérrez de Gran Hermano Chile, sin duda que se convirtió en la polémica más grande de los seis meses que duró el reality.

Hay que recordar que el ex carabinero debió abandonar la casa, luego de que Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento mientras ella dormía, luego de una fiesta al interior de la casa estudio.

Es en este contexto que, tras su salida de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez se mantuvo en completo silencio durante unas semanas, para luego compartir un comunicado en el que asegura su inocencia, además de afirmar que pronto daría a conocer su versión.

«Estoy absolutamente destruido, mi imagen y dignidad se ha visto arruinada de manera irremediable estás últimas semanas y me hace sentir terrible lo mal que se ha hablado de mí y las mentiras que han querido instalar durante todo este tiempo», es parte de lo que señaló en ese momento.

Rubén Gutiérrez se lanza contra Chilevisión

Frente a esto, es que durante las últimas horas Rubén Gutiérrez hizo un live en Instagram, donde afirmó que como el reality terminó hace más de un mes, la gente ya dio vuelta la página y él quedó sin la oportunidad de dar su versión.

«Me quitaron la oportunidad de defenderme y todavía me mantienen callado. Yo tengo el derecho de defenderme. Me quitaron el derecho como persona. Si hay algún canal que se quiera acercar a mí, porque quiero contar todo con detalles. Sí quiero hablar», afirmó.

Siguiendo por esta línea, reveló que sabe que las cláusulas les contrato no le ayudan. «No puedo hablar mucho. Todavía me tienen amarrado», agregando que no puede hablar nada hasta el próximo 3 de mayo.

«Lo voy a contar con detalles. Todo lo que pasó y quedó grabado y no lo mostraron… tengo que contar lo que pasó y nada más. Y van a saber muchas cosas. Todo lo que voy a comentar está grabado… Me causaron un daño tremendo. Me destruyeron», lanzó como amenaza a Chilevisión.

Por último, afirmó que su familia sigue pagando las consecuencias: «Mi familia sufrió mucho, ha sido una pena horrible. Mis hermanas tuvieron que congelar sus estudios por amenazas. Siempre fui caballero. Tengo contrato hasta el 3 de mayo de 2024. Sufrí de discriminación, fueron muy cruel conmigo».